Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi Alibey Sokak’ta yer altından geçen elektrik hattında çıkan yangın mahallede kısa süreli paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, yer altındaki elektrik kablolarından yükselen duman ve alevleri fark eden mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, olası bir tehlikeye karşı sokağı çift yönlü olarak yaya ve araç trafiğine kapattı.

Güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından olay yerine gelen elektrik dağıtım şirketi ekipleri, bölgede enerji akışını keserek kablo yangınına müdahale etti. Arızalanan hattın yenilenmesi için çalışma başlatılırken, ekiplerin bölgedeki çalışmaları bir süre devam etti.