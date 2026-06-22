Küresel futbolun en büyük sahnesi olan Dünya Kupası, futbolseverleri ekrana kilitleyen dev bir rekabete ve tarihi bir unvan değişimine tanıklık etti. J Grubu ikinci maçında kozlarını paylaşan Arjantin ile Avusturya arasındaki mücadele, sadece tur atlama mücadelesi değil, aynı zamanda kırılması imkansız gözüken bir rekorun da hedefi haline geldi. Turnuvanın ilk gününden itibaren tüm dikkatleri üzerine çeken Lionel Messi, sahaya mutlak bir rekor motivasyonuyla çıktı. Maçın henüz başında büyük bir şanssızlık yaşayan tecrübeli futbolcu, ilerleyen dakikalarda sergilediği performansla tüm futbol dünyasını kendine hayran bıraktı ve kırılması çok zor bir istatistiğin tek sahibi olarak tarihe geçti.

KAÇAN PENALTI VE GERİ DÖNÜŞ HİKAYESİ

Grup aşamasının bu kritik randevusunda yeşil sahalarda nadir görülen bir duygu yoğunluğu yaşandı. Maçın başlama düdüğüyle birlikte baskısını artıran Tangocular, henüz sekizinci dakikada bir penaltı şansı yakaladı. Topun başına geçen Lionel Messi, herkesin gol beklediği o anlarda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturamayarak tribünlerde büyük bir şok yarattı. Yaşadığı bu şanssızlığa rağmen oyundan kopmayan tecrübeli süper yıldız, ilk yarının son bölümlerine doğru kalitesini bir kez daha konuşturdu. Otuz dokuzuncu dakikada sol kanattan organize gelişen atakta, Facundo Medina'nın ceza alanına doğru gönderdiği pası Thiago Almada akıl dolu bir hareketle bıraktı. Pozisyonu çok iyi sezen ve doğru yerde konumlanan kaptan, düzgün bir vuruşla kaleciyi mağlup ederek takımını öne geçirmeyi başardı.

ALMAN EFSANESİ KLOSE ARTIK İKİNCİ SIRADA

Avusturya filelerine gönderilen bu gol, sadece Arjantin'i öne geçiren bir skor tabelası değişikliği olmanın çok ötesinde bir anlam taşıyor. Turnuvanın açılış müsabakasında Cezayir karşısında hat-trick yaparak harika bir başlangıç imzalayan yıldız oyuncu, Alman futbolunun efsane ismi Miroslav Klose'nin on altı gollük unutulmaz rekorunu yakalamıştı. Turnuvanın ikinci maçında ağları sarsarak Dünya Kupası organizasyonlarındaki toplam gol sayısını on yediye ulaştıran Arjantinli on numara, Klose'yi geride bırakarak tek başına zirveye yerleşti. Futbol tarihinin en prestijli turnuvasında en çok gol atan oyuncu unvanını eline geçiren futbolcu, kariyerine bir büyük başarı daha eklemiş oldu.