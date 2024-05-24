İşte en hızlı internete sahip ülkeler Türkiye kaçıncı sırada?

İçinde bulunduğumuz teknoloji çağında internet, hayatımızın her alanında kullandığımız ve günlük hayatımızı kolaylaştıran bağlantılardan şüphesiz ki en önemlisidir. Teknoloji her geçen gün ilerlerken internet hızları da yenilenen teknolojilerle beraber gelişme gösteriyor. Yapılan internet hız ölçümleri ile ülkelerin internet hızları da belirlenirken bazı ülkelerin internet hızlarının farklı boyutlara çıktığına şahit oluyoruz. İnternet hız ölçüm aracı Speedtest’in yapmış olduğu araştırmalar sonucunda, dünyada ve ülkemizde en hızlı internet bağlantısına sahip yerler de belirlendi. Bu hızlar ülke genelindeki ortalama değeri ifade ediyor. Ortalama değer dışında ülkelerdeki internet hızı gigabit (gbps) hızlarını bulabiliyor.

Megabit (mbps) internet hızı ise saniyede kaç megabaytlık indirme hızı sunduğunu ifade ediyor. Örneğin ortalama 235,40 mbps internet hızına sahip olan Singapur’da yaşayan bir kişi, ortalama olarak saniyede ortalama 235 megabaytlık veri indirebiliyor.

EN HIZLI SABİT İNTERNETE SAHİP ÜLKELER

En hızlı internet bağlantısına sahip ülkeler arasında Singapur 235,40 mbps (megabit) internet hızıyla ilk sırada yer alıyor. Speedtest’in yapmış olduğu çalışmaya göre dünyadaki sabit internet hızında ortalama olarak şu sıralama göze çarpıyor:

“Singapur: 235,40 mbps,

Birleşik Arap Emirlikleri: 221,87 mbps,

Şili: 220,39 mbps,

Çin: 216,83 mbps,

Danimarka: 203,78 mbps,

Tayland: 201,02 mbps,

Monako: 199,19 mbps,

ABD: 197,84 mbps,

Hong Kong: 197,24 mbps,

Romanya: 179,6 mbps.”

EN HIZLI MOBİL İNTERNETE SAHİP ÜLKELER

En hızlı mobil internet bağlantısına sahip ülkeler arasında Birleşik Arap Emirlikleri ortalama 178,25 mbps (megabit) internet hızıyla ilk sırada yer alıyor. Dünyadaki sıralama ise şu şekilde görülüyor:

“Birleşik Arap Emirlikleri: 178,25 mbps,

Katar: 174,56 mbps,

Norveç: 143,55 mbps,

Kuveyt: 135,63 mbps,

Danimarka: 129,95 mbps,

Güney Kore: 120,38 mbps,

Hollanda: 114,19 mbps,

Çin: 109,09 mbps,

Bulgaristan: 103,72 mbps,

Bahreyn: 102,45 mbps”

TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA YER ALIYOR?

Yapılan testlere bakıldığında sabit internet hızında Türkiye ortalaması 33,32 mbps olduğu görülüyor. 33,32 megabit internet hızıyla Türkiye 110’uncu sırada yer alıyor.

Mobil internet hızında ise Türkiye’nin ortalama olarak 32.06 mbps internet hızı ile 66’ncı sırada yer aldığı görülüyor.

EN HIZLI İNTERNET HIZINA SAHİP ŞEHİRLER

Türkiye'de ortalama olarak en hızlı internet bağlantısına sahip şehirlerin ise şu sıralamada olduğu göze çarpıyor:

“ İstanbul 35,69 mbps,

Ankara 34,44 mbps,

Bursa 32,13 mbps,

İzmir 31,26 mbps,

Adana 29,06 mbps.”

Kaynak: Haber Merkezi