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İşte en düşük rakımlı 10 ilimiz

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Karayollarında seyir halindeyken şehirlerin girişlerinde rakım tabelalarına hepimiz rastlamışızdır. Bu içeriğimizde de Türkiye’nin en düşük rakımlı 10 ili üzerinde durduk. Peki rakım nedir? Şehirlerin rakımları neye göre hesaplanır? Türkiye’nin en düşük rakımlı 10 ili hangileri? İşte cevabı…

İşte en düşük rakımlı 10 ilimiz mask
İşte en düşük rakımlı 10 ilimiz
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Karayollarının belirlemelerine göre en düşük rakıma sahip 10 ilimizi sizler için hazırladık. Türkiye’deki 81 ilin belirli hesaplamalara göre rakımları belirlenirken en yüksek rakıma sahip olan ilimiz 1.890 metre ile Erzurum, en düşük rakıma sahip ilimiz ise 2 metre rakımı ile İzmir oluyor. Malatya ise 964 metre ile 81 il arasında 26’ncı sırada yer alıyor.

İşte en düşük rakımlı 10 ilimiz

RAKIM NEDİR?

Rakım herhangi bir unsurun belirlenen bir seviyeye göre uzunluk cinsinden yüksekliğidir. Şehirlerin rakımları ise deniz seviyesine göre uzaklığı hesap edilerek belirlenir. Deniz seviyesi sıfır (0) olarak ele alınırken şehirlerin bu noktaya olan uzaklığı ölçülür. Metre cinsinden verilen bu uzaklıklar şehirlerin deniz seviyesine olan yüksekliğini belirtir. Rakım ile şehirlerin engebesinin farklı terimler olduğunu da hatırlatmakta fayda var.

İşte en düşük rakımlı 10 ilimiz

EN DÜŞÜK RAKIMLI 10 İLİMİZ

Türkiye’deki 81 ilin deniz seviyesine göre farklı yükseklikleri bulunuyor. En düşük rakıma sahip 10 ilimiz ise Karayolları Genel Müdürlüğünün belirlemelerine göre şu şekilde:

“72- Zonguldak 10 metre,
73- Mersin 6 metre,
74- Rize 6 metre,
75- Giresun 5 metre,
76- Yalova 5 metre,
77- Samsun 4 metre,
78- Çanakkale 3 metre,
79- Kocaeli 3 metre,
80- Ordu 3 metre,
81- İzmir 2 metre.”

Kaynak: Haber Merkezi

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23 May 2024 - 10:31 - Yaşam

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