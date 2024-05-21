İnönü Üniversitesi Ebelik Bölümü kaç puanla öğrenci alıyor?

İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü'nün yıllara göre taban puanları merak ediliyor. İşte İnönü Üniversitesi Ebelik Bölümü'nün taban puanları…

İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü'nün taban puanları şöyle:

2023 Taban Puanı: 331,64972

2022 Taban Puanı: 331,18340

2021 Taban Puanı: 279,11259

2020 Taban Puanı: 320,33871

2019 Taban Puanı: 286,63323

2018 Taban Puanı: 269.78059

Yukarıdaki veriler, geçmiş yıllarda İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü'ne yerleşen öğrencilerin aldığı taban puanları gösteriyor. Bu puanlar her yıl değişebilmekte olup, öğrencilerin tercih döneminde güncel kılavuzlara ve üniversitenin resmi web sitesine başvurmaları tavsiye ediliyor.

EBELİK BÖLÜMÜ MEZUNLARI HANGİ ALANLARDA İŞ YAPABİLİRLER?

Ebelik bölümü mezunları genellikle kadın doğum uzmanı hekimlerin yanında çalışır, gebelik sürecini takip eder ve doğum öncesinde, sırasında ve sonrasında annelere destek sağlar. Ancak ebelik bölümü mezunları sadece doğum süreciyle sınırlı kalmazlar, aynı zamanda çeşitli sağlık kuruluşlarında ve alanlarda çalışma imkanına sahiptirler. İşte bazı alanlar:

Hastane ve doğumhaneler: Doğumhanelerde ve hastanelerde ebelik görevlisi olarak çalışabilirler. Burada doğum sürecinde annelere ve bebeklere bakım sağlarlar.

Aile Sağlığı Merkezleri: Aile sağlığı merkezlerinde gebelik takibi yapabilir, doğum öncesi ve sonrası danışmanlık hizmetleri verebilirler.

Özel Klinikler: Özel doğum ve kadın sağlığı kliniklerinde çalışabilirler. Burada genellikle doğum öncesi ve sonrası danışmanlık hizmetleri sunarlar.

Evde Sağlık Hizmetleri: Evde sağlık hizmetleri kapsamında doğum sonrası bakım ve danışmanlık hizmetleri verebilirler.

Eğitim: Ebelik bölümü mezunları eğitim kurumlarında ebelik alanında ders verebilir veya eğitim programları geliştirebilirler.

Araştırma ve geliştirme: Sağlık kuruluşlarında veya araştırma merkezlerinde araştırma yapabilirler, yeni doğum yöntemleri ve pratikleri üzerine çalışabilirler.

Danışmanlık: Özel danışmanlık firmalarında veya kendi danışmanlık firmalarını kurarak, gebelik ve doğum süreciyle ilgili danışmanlık hizmetleri sunabilirler.

Ebelik bölümü mezunları genellikle anne ve bebek sağlığıyla ilgili alanlarda çalışırken, sağlık sektöründeki geniş kapsam sayesinde farklı alanlarda da iş imkanları bulabilirler.