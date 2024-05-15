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Arda Güler yine farkını ortaya koydu

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İspanya La Liga' da heyecan dolu bir maçta Real Madrid, evinde konuk ettiği Alaves'i etkileyici bir performansla 5-0 mağlup etti. Maçın yıldızlarından biri ise maça sonradan dahil olan Arda Güler oldu, kendisi maçta bir gol kaydetti.

Arda Güler yine farkını ortaya koydu mask
Arda Güler yine farkını ortaya koydu
Arda Güler yine farkını ortaya koydu
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İspanya La Liga şampiyonu Real Madrid, konuk ettiği Alaves'i 5-0 mağlup ederken, maça sonradan giren Arda Güler de 1 gole imza attı.

La Liga'nın 36. haftasında Real Madrid, sahasında Alaves ile karşılaştı. Santiago Bernabeu'da oynanan müsakada ev sahibi 10. dakikada 1-0 öne geçti. Toni Kroos'un ortasında Jude Bellingham'ın arka direkten içeriye çevirdiği top doğrudan kaleye giderek filelerle buluştu. Eflatun-beyazlılar, ataklarını sıklaştırırken, 27. dakikada Camavinga ceza sahası içerisinde son çizgiye inerek çevirdiği meşin yuvarlağı Vinicius Junior tek dokunuşla topu ağlara gönderdi. Jude Bellingham'ın pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Valverde sert şutunda gole imza attı ve ev sahibi bu golle soyunma odasına 3-0 önde girdi. 70. dakikada Vinicius Junior, Bellingham'ın pasında dar açıdan yaptığı vuruşta farkı 4'e çıkardı.

Arda Güler yine farkını ortaya koydu

Arda Güler'den ligde 4. gol

Alaves karşısında 62. dakikada oyuna giren milli futbolcu Arda Güler, 81. dakikada fileleri havalandırdı. Sol kanattan topla ilerleyen Rodrygo, ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta savunmadan seken topa düzgün bir vuruş yapan Arda, takımının 5. golünü attı. 19 yaşındaki futbolcu, 9 kez forma giydiği ligde 4. kez gol sevinci yaşadı.

Real Madrid, üst üste 9. maçını kazanırken son 4 maçta kalesini gole kapattı. Carlo Ancelotti'nin öğrencileri puanını 93'e yükseltti.

Arda Güler yine farkını ortaya koydu

Bellingham 19, Vinicius 15. golüne ulaştı

Real Madrid'in şampiyonluğunda önemli paya sahip olan Jude Bellingham, oynadığı son 3 lig maçında da fileleri havalandırdı. 20 yaşındaki orta saha, 27. maçında 19. golüne ulaştı. İngiliz futbolcu bu maçta 2 de asiste imza atarak 3 gole doğrudan katkı sağladı.

Takımın en önemli hücum oyuncularından Vinicius Junior ise ligde 15. kez gol sevinci yaşadı. Brezilyalı futbolcu La Liga'da 25 karşılaşmada görev yaptı.

Kaynak: İHA

# Arda Güler, Real Madrid, alaves, la liga, spor

15 May 2024 - 11:54 - Spor

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