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İşte dünyanın en kalabalık 5 ülkesi Türkiye kaçıncı sırada?

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Nüfus artışı görülürken 1950’deki dünya nüfusunun 2.5 milyar, 2020’deki dünya nüfusunun ise 7.8 milyar olduğu bilgisi bulunuyor. Sağlık ve teknolojideki ilerlemeler de nüfus artışına katkı sağlarken en kalabalık ülkeler merak ediliyor. Peki dünya üzerindeki en kalabalık 5 ülke hangileri? Türkiye nüfus sayısı bakımından kaçıncı sırada? Detaylar haberimizde…

İşte dünyanın en kalabalık 5 ülkesi Türkiye kaçıncı sırada mask
İşte dünyanın en kalabalık 5 ülkesi Türkiye kaçıncı sırada
İşte dünyanın en kalabalık 5 ülkesi Türkiye kaçıncı sırada
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Dünya nüfusu günümüzde ülkelere göre artış gösteren bir yapıdadır. Bazı ülkelerin nüfus artış hızı oldukça düşükken bazı ülkelerde ise nüfusun yoğunluğundan dolayı doğum oranlarını düşürmek için bazı önlemlerin alındığı bilinir. Bu artışın nedenlerinden biri de tıp ve sağlıktaki ilerlemelerle ölüm oranlarının düşmesi ve yaşam süresinin uzaması olarak gösteriliyor.

 İşte dünya üzerindeki en kalabalık 5 ülke ve Türkiye’nin bu listedeki sırası.

DÜNYANIN EN KALABALIK 5 ÜLKESİ

Yapılan son ölçümlere göre dünya üzerinde 8 milyar 113 milyon 687 bin insan yaşıyor. En kalabalık ülkeler ise şu şekilde:

1-Hindistan,

Nüfus sayısı: 1 Milyar 412 milyon 604 bin 531 nüfus sayısı,

Ölçüm tarihi: 25 Haziran 2023,

Dünya nüfusuna oranı: Yüzde 17.41.

İşte dünyanın en kalabalık 5 ülkesi Türkiye kaçıncı sırada?

2- Çin,

Nüfus sayısı: 1 milyar 409 milyon 670 bin,

Ölçüm tarihi: 31 Aralık 2023,

Dünya nüfusuna oranı: Yüzde 17.37.

İşte dünyanın en kalabalık 5 ülkesi Türkiye kaçıncı sırada?

3- Amerika Birleşik Devletleri,

Nüfus sayısı: 336 milyon 80 bin 688,

Ölçüm tarihi: 21 Şubat 2024,

Dünya nüfusuna oranı: Yüzde 4.14.

İşte dünyanın en kalabalık 5 ülkesi Türkiye kaçıncı sırada?

4- Endonezya,

Nüfus sayısı: 279 milyon 118 bin 866,

Ölçüm tarihi: 1 Temmuz 2023,

Dünya nüfusuna oranı: Yüzde 3.44.

İşte dünyanın en kalabalık 5 ülkesi Türkiye kaçıncı sırada?

5- Pakistan,

Nüfus sayısı: 241 milyon 499 bin 431,

Ölçüm tarihi: 1 Mart 2023,

Dünya nüfusuna oranı: Yüzde 2.98.

İşte dünyanın en kalabalık 5 ülkesi Türkiye kaçıncı sırada?

TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?

Türkiye nüfus sayısı bakımından dünya üzerinde 17’nci sırada yer alıyor. 31 Aralık 2023 tarihindeki ölçümlere göre Türkiye’de 85 milyon 372 bin 377 kişi yaşıyor. Dünya üzerindeki ülkelere göre nüfus bakımından 17’nci sırada olan Türkiye, dünya nüfusunun yüzde 1.05’ini oluşturuyor.

İşte dünyanın en kalabalık 5 ülkesi Türkiye kaçıncı sırada?

Kaynak: Haber Merkezi

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10 May 2024 - 11:13 - Gündem

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