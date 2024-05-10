İşte dünyanın en kalabalık 5 ülkesi Türkiye kaçıncı sırada?

Dünya nüfusu günümüzde ülkelere göre artış gösteren bir yapıdadır. Bazı ülkelerin nüfus artış hızı oldukça düşükken bazı ülkelerde ise nüfusun yoğunluğundan dolayı doğum oranlarını düşürmek için bazı önlemlerin alındığı bilinir. Bu artışın nedenlerinden biri de tıp ve sağlıktaki ilerlemelerle ölüm oranlarının düşmesi ve yaşam süresinin uzaması olarak gösteriliyor.

İşte dünya üzerindeki en kalabalık 5 ülke ve Türkiye’nin bu listedeki sırası.

DÜNYANIN EN KALABALIK 5 ÜLKESİ

Yapılan son ölçümlere göre dünya üzerinde 8 milyar 113 milyon 687 bin insan yaşıyor. En kalabalık ülkeler ise şu şekilde:

1-Hindistan,

Nüfus sayısı: 1 Milyar 412 milyon 604 bin 531 nüfus sayısı,

Ölçüm tarihi: 25 Haziran 2023,

Dünya nüfusuna oranı: Yüzde 17.41.

2- Çin,

Nüfus sayısı: 1 milyar 409 milyon 670 bin,

Ölçüm tarihi: 31 Aralık 2023,

Dünya nüfusuna oranı: Yüzde 17.37.

3- Amerika Birleşik Devletleri,

Nüfus sayısı: 336 milyon 80 bin 688,

Ölçüm tarihi: 21 Şubat 2024,

Dünya nüfusuna oranı: Yüzde 4.14.

4- Endonezya,

Nüfus sayısı: 279 milyon 118 bin 866,

Ölçüm tarihi: 1 Temmuz 2023,

Dünya nüfusuna oranı: Yüzde 3.44.

5- Pakistan,

Nüfus sayısı: 241 milyon 499 bin 431,

Ölçüm tarihi: 1 Mart 2023,

Dünya nüfusuna oranı: Yüzde 2.98.

TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?

Türkiye nüfus sayısı bakımından dünya üzerinde 17’nci sırada yer alıyor. 31 Aralık 2023 tarihindeki ölçümlere göre Türkiye’de 85 milyon 372 bin 377 kişi yaşıyor. Dünya üzerindeki ülkelere göre nüfus bakımından 17’nci sırada olan Türkiye, dünya nüfusunun yüzde 1.05’ini oluşturuyor.

Kaynak: Haber Merkezi