Malatya ve çevre illerde hava durumu rotasını kışa kırdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sıcaklıkların mevsim normallerinin altına indiğini belirterek Malatya’nın tüm ilçeleri için kritik uyarı yayımladı. Özellikle yüksek kesimlerde yaşayanları dondurucu bir gece bekliyor.

MALATYA’NIN DONDURUCU LİSTESİ 8 DERECEYE DÜŞTÜ!

İlçe ilçe yapılan tahminlerde sıcaklık farkları korkuttu. En düşük sıcaklık 8 derece ile Kuluncak ilçesinde ölçülürken, merkezde bile sıcaklıklar 13 derecenin üzerine çıkamıyor.

MALATYA İLÇE İLÇE HAVA DURUMU LİSTESİ

Malatya’da bugün beklenen en yüksek sıcaklık değerleri ve hava durumu şu şekilde açıklandı:

Kuluncak: Çok bulutlu ve yağmurlu 8 Derece

Hekimhan: Çok bulutlu ve yağmurlu 9 Derece

Arapgir: Çok bulutlu ve yağmurlu 9 Derece

Arguvan: Çok bulutlu ve yağmurlu 9 Derece

Darende: Çok bulutlu ve yağmurlu 10 Derece

Doğanşehir: Çok bulutlu ve yağmurlu 10 Derece

Pütürge: Çok bulutlu ve yağmurlu 10 Derece

Akçadağ: Çok bulutlu ve yağmurlu 11 Derece

Kale: Çok bulutlu ve yağmurlu 12 Derece

Merkez: Çok bulutlu ve yağmurlu 13 Derece

Battalgazi: Çok bulutlu ve yağmurlu 13 Derece

Doğanyol: Çok bulutlu ve yağmurlu 13 Derece

Yazıhan: Çok bulutlu ve yağmurlu 14 Derece

ÇİFTÇİ VE SÜRÜCÜLER İÇİN KIRMIZI ALARM!

Sadece yağmur değil, Malatya’nın yüksek kesimleri için zirai don uyarısı yapıldı. Kayısı başta olmak üzere meyve ağaçları için kritik saatler başlıyor.

Çığ ve Sel Riski: Kar erimesi ve kuvvetli yağış nedeniyle dere yataklarında su baskını, eğimli arazilerde ise çığ tehlikesi bulunuyor.

Kar erimesi ve kuvvetli yağış nedeniyle dere yataklarında su baskını, eğimli arazilerde ise çığ tehlikesi bulunuyor. Bingöl Hattında Kar: Komşu il Bingöl’ün yükseklerinde karla karışık yağmurun yerini kuvvetli kar ve tipiye bırakacağı bildirildi.

ÖNEMLİ UYARI: Meteoroloji uzmanları, ulaşımda aksamalar ve görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olmasını önemle rica etti