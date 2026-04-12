Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 29 Mart günü meydana gelen feci traktör kazasından kahreden haber geldi. Lastiği patlayan traktörün sulama kanalına uçmasıyla ağır yaralanan 26 yaşındaki Uğurcan Kaya, 14 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Genç yaşta ölümüyle ilçeyi yasa boğan Uğurcan’ın vefatı, tüm Malatya'yı yasa boğdu.

LASTİK PATLAMASI FACİA GETİRMİŞTİ

Kaza, 29 Mart tarihinde Doğanşehir ilçesine bağlı Kelhalil Mahallesi’nde yaşandı. Gaffar Kaya yönetimindeki 44 AMA 972 plakalı traktör, seyir halindeyken lastiğinin aniden patlaması sonucu kontrolden çıktı. Savrulan dev araç, yol kenarındaki sulama kanalına girerek durabildi.

HASTANEDE 14 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞI

Kaza esnasında traktörde bulunan sürücü Gaffar Kaya ve kuzeni Uğurcan Kaya yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Durumu kritik olan ve yoğun bakımda tedavi gören Uğurcan Kaya, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayata gözlerini yumdu.

YARIN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Genç yaşta hayatını kaybeden Uğurcan Kaya’nın cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından talihsiz gencin yarın toprağa verileceği öğrenildi.

Emniyet güçlerinin kazayla ilgili başlattığı geniş çaplı soruşturma ise devam ediyor.