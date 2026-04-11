Ağır kış koşulları ile birlikte, bölgede faaliyet gösteren ağır tonajlı araçların yoğun kullanımı sonucunda Çevreyolu (D300) yan yollarında bozulmalar meydana gelmişti. Bu kapsamda, Beylerderesi Viyadük - Çöşnük Kavşağı güzergâhlarında iyileştirme ve yenileme çalışmaları planlandı.

İlk etap çalışmaların ardından ikinci etap çalışmalarının, 13–18 Nisan tarihleri arasında Akpınar Kavşağı – Fatih Lisesi (Elazığ istikameti) arasında tamamlanması öngörülüyor. Süreç boyunca trafik akışı kontrollü olarak sağlanacak.

Sürücülerin dikkatli olmaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica edildi.