12 Nisan 2026 tarihli ve 33222 sayılı Resmi Gazete yayımlandı! Bugünün kararları arasında eğitim dünyasını ilgilendiren kritik bir yönetmelik değişikliği ve Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi’ne dair önemli bir kurul kararı yer alıyor. İşte yürütme, idare ve ilan bölümünde yer alan tüm ayrıntılar...

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ KARARLARI

Bugünkü Resmi Gazete’nin en dikkat çeken maddesi, akademik dünyayı yakından ilgilendiren üniversite yönetmelik değişikliği oldu.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi: Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nde değişikliğe gidildi. Lisansüstü eğitim alacak öğrenciler için yeni kriterler ve süreçler yürürlüğe girdi.

Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulu: 20/01/2026 tarihli ve 2026/1 sayılı kurul kararı resmen yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İLAN BÖLÜMÜ VE MERKEZ BANKASI VERİLERİ

Resmi Gazete’nin ilan kategorisinde ise ihale süreçlerinden yargı kararlarına kadar geniş bir liste bulunuyor:

Yargı İlanları: Güncel mahkeme kararları ve duyurular. İhale İlanları: Kamu kurumlarının artırma, eksiltme ve yeni ihale duyuruları. Ekonomik Veriler: T.C. Merkez Bankası tarafından belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin (DİBS) günlük değerleri açıklandı.