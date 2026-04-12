Malatya Büyükşehir Belediyesi Nisan ayı birinci meclis oturumunda, Yazıhan ilçesi Hamidiye Mahallesi sınırlarında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’ne yönelik itirazlar görüşüldü.

Askı süreci içerisinde yapılan başvuruların değerlendirildiği dosyada, Yazıhan Belediye Meclisi’nin 06.11.2025 tarih ve 98 sayılı kararı esas alındı. Görüşmede, 137 ada 3 numaralı parseldeki konutun yol içinde kaldığı gerekçesiyle yolun kaldırılması talebi ile bazı parseller arasında yeni yol açılması yönündeki düzenleme talepleri ele alındı.

Gündemde yer alan söz konusu madde şu şekilde:

"Dosya içeriğinde yapılan incelemelerde; Malatya İli, Yazıhan İlçesi Hamidiye Mahallesi sınırları içerisinde, hazırlatılan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği'ne yönelik askı süreci içerisinde yapılan itirazlar Yazıhan Belediye Meclisi'nin 06.11.2025 tarih ve 98 sayılı kararıyla onaylanmış olup; 1- Hamidiye Mahallesi 137 ada 3 nolu parselde yer alan konutun yolda kaldığı belirtilerek yolun kaldırılması talep edilmiş olup itirazın ilçe belediyesinden geçtiği şekliyle kabulüne; 2- Hamidiye Mahallesinde yer alan konutun yola cephesinin kapatılmasından dolayı 655 ile 658 nolu parsellerden başlayıp 675 ile 676 nolu parsellerin bitimine kadar yol açılması talep edilmiş olup itirazın ilçe belediyesinden geçtiği şekliyle kabulüne; ilişkin Yazıhan Belediye Meclisi kararı; planlama kriterleri, şehircilik ilkeleri ve üst ölçek plan kararlarına uygun olduğu değerlendirildiğinden, itirazların ilçe belediyesinden geçtiği şekliyle kabulü komisyonumuzca uygun görülmüştür."

Komisyon değerlendirmesinde, söz konusu düzenlemelerin planlama kriterleri, şehircilik ilkeleri ve üst ölçekli plan kararlarına uygun olduğu belirtilerek, itirazların ilçe meclisinden geçtiği şekliyle kabul edilmesi uygun bulundu.