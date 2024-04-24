Rezerv alanı nedir? Rezerv alanı ilan edilirse ne olur? İşte Malatya’da tüm rezerv alanları

Deprem bölgesi ve dolayısı ile Malatya’nın en yoğun gündemlerinden birini temsil eden rezerv alanı vatandaşların merak ettiği konulardan biri. Peki, rezerv alanı nedir, rezerv alanı ilan edilirse ne olur ve amaç nedir? Kamuoyunda “ rezerv alan düzenlemesi” olarak bilinen 6306 Sayılı Yasa’nın 6/A uygulamasına ilişkin merak edilenler haberimizde…

Bugün Malatya’nın gündeminde yeniden rezerv alanı vardı. Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Cengiz Başer’i ziyaret ederek mevcut rezerv alanların durumu ve rezerv alanların sayısının artırılmasıyla ilgili istişarelerde bulundu. Rezerv alan ilan edilen mahalle sayısını 28’e çıkarıldığını ifade eden Taşkın, rezerv alanların sayısını daha da artırmak için çalışacaklarını ifade etti.

PEKİ, REZERV ALANI NEDİR?

Rezerv yapı alanı; 6306 sayılı Kanun uyarınca gerçekleştirilecek uygulamalarda yeni yerleşim alanı olarak kullanılmak üzere TOKİ’nin veya idarenin talebine bağlı olarak veya resen, Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak bakanlıkça belirlenen alanları kapsıyor.

AMAÇ NEDİR?

Risk altındaki binalarda yaşayan nüfusa yönelik kalıcı yerleşimler önerilerek yoğun yapılaşma ve donatı alanlarının eksikliğini gidermek, hisseli mülkiyet problemlerine çözüm üretebilmek amacıyla yetki alanımızda bulunan rezerv yapı alanlarında; kentsel dönüşüme yönelik üretilecek konutlarda Kentsel Dönüşüm Modeli kurgusunun geliştirilmesi veya buradan elde edilecek gelirlerin kentsel dönüşüm çalışmaları için finansman kaynağı olarak kullanılarak vatandaşlara yaşam kalitesi yüksek, sosyal donatı standartları arttırılmış bir mahalle ortamının sunulması hedefleniyor.

MALATYA’DA REZERV ALANLARI

Daha önce yerinde dönüşüm ile Yeni Hamam, Dabakhane, Kavaklıbağ, İsmetiye, Niyazi, Şıkşık, Hamidiye, Saray, Şehit Fevzi, Taştepe, Akpınar, Kırçuval, Sancaktar, Göztepe, Tandoğan, Çöşnük, Yıldıztepe, Cirikpınar, İstiklal ve İzzetiye mahalleleri rezerv alan ilan edilmiş ve bu mahallelerin bazılarında kazı çalışmalarına başlanmıştı.

Şimdi ise Aslanbey, Nuriye, Cevherizade, Ferhadiye, Kernek, Halfettin,Zafer, Hidayet mahalleleri de rezerv alan ilan edilen mahalleler arasına alındı.