Malatya’nın doğal akvaryumu: Sürgü Takaz

Malatya’dan ve çevre illerden çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan Sürgü Takaz bazı kaynaklarda Takas olarak geçiyor. Yol üzerinde kaynaktan çıkan suların beslediği alabalık tesislerinde balık yemek, temiz hava eşliğinde bir şeyler içip doğanın tadını çıkarmak mümkün. Takaz Sürgü ilçesinde ve bölgede suyun kaynağı olarak biliniyor.

MALATYA’YA 70 KİLOMETRE

Malatya’ya 70 kilometre mesafede bulunan mesire yerine günübirlik gidilebilirken sadece alabalık yemek için giden vatandaşların sayısı da azımsanamayacak kadar fazla. Doğal bir akvaryum olan Takaz’da suyun üzerinde yüzen ördekler de güzel bir görüntü oluşturuyor.

Ova ve dağlık kısımlarda kurulmuş yerleşimlerin 1290 metre rakımlı olduğu, tarım ve hayvancılık yapıldığı biliniyor. İlçeden çıkan kaynak suyu ise Doğanşehir ve Sürgü’nün su ihtiyacının bir kısmını karşılıyor.

Erkenek Mahallesi’ne yakın bir konumda bulunan Sürgü Takaz’tan yola çıkıp Erkenek Vadisi’nde bulunan şelaleler ve Erkenek mesire alanları da gezilebilir.

KARAYOLLARI ÜZERİNDE

Karayolu üzerinde bulunması ile yolculuk yapan vatandaşların da mola verdiği bir yer olan Takaz, konumu ve doğal güzellikleriyle Malatya’nın önemli mesire alanlarından biri haline geliyor. Adıyaman, Kahramanmaraş’a da yakın bir mesafede yer alan Takaz bölge halkının gözdelerinden bir mekân olarak misafirlerini bekliyor.