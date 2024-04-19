- Yaşam

Malatya’nın doğal akvaryumu: Sürgü Takaz

ABONE OL Google News Sayfamız

Malatya Doğanşehir’in 14 kilometre güneydoğusunda Sürgü Mahallesi’nde yer alan Takaz Malatyalıların, yolcuların ve yöre halkının oldukça rağbet ettiği, ilgi gösterdiği bir yer olarak biliniyor. Kaynağından çıkan suda yetiştirilen alabalıkları doğal bir ortamda tüketmek mümkünken temiz havası, soğuk suyu ile önemli mesire alanlarından biri konumunda.

Malatya’nın doğal akvaryumu Sürgü Takaz malatya haber mask
Malatya’nın doğal akvaryumu Sürgü Takaz malatya haber
Malatya’nın doğal akvaryumu Sürgü Takaz malatya haber
+3
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Malatya’dan ve çevre illerden çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan Sürgü Takaz bazı kaynaklarda Takas olarak geçiyor. Yol üzerinde kaynaktan çıkan suların beslediği alabalık tesislerinde balık yemek, temiz hava eşliğinde bir şeyler içip doğanın tadını çıkarmak mümkün. Takaz Sürgü ilçesinde ve bölgede suyun kaynağı olarak biliniyor.

Malatya’nın doğal akvaryumu: Sürgü Takaz

MALATYA’YA 70 KİLOMETRE

Malatya’ya 70 kilometre mesafede bulunan mesire yerine günübirlik gidilebilirken sadece alabalık yemek için giden vatandaşların sayısı da azımsanamayacak kadar fazla. Doğal bir akvaryum olan Takaz’da suyun üzerinde yüzen ördekler de güzel bir görüntü oluşturuyor.

Malatya’nın doğal akvaryumu: Sürgü Takaz

Ova ve dağlık kısımlarda kurulmuş yerleşimlerin 1290 metre rakımlı olduğu, tarım ve hayvancılık yapıldığı biliniyor. İlçeden çıkan kaynak suyu ise Doğanşehir ve Sürgü’nün su ihtiyacının bir kısmını karşılıyor.

Malatya’nın doğal akvaryumu: Sürgü Takaz

Erkenek Mahallesi’ne yakın bir konumda bulunan Sürgü Takaz’tan yola çıkıp Erkenek Vadisi’nde bulunan şelaleler ve Erkenek mesire alanları da gezilebilir.

Malatya’nın doğal akvaryumu: Sürgü Takaz

KARAYOLLARI ÜZERİNDE

Karayolu üzerinde bulunması ile yolculuk yapan vatandaşların da mola verdiği bir yer olan Takaz, konumu ve doğal güzellikleriyle Malatya’nın önemli mesire alanlarından biri haline geliyor. Adıyaman, Kahramanmaraş’a da yakın bir mesafede yer alan Takaz bölge halkının gözdelerinden bir mekân olarak misafirlerini bekliyor.

Malatya’nın doğal akvaryumu: Sürgü Takaz
Malatya’nın doğal akvaryumu: Sürgü Takaz
 

# Sürgü Takaz, malatya Sürgü Takaz, son dakika Sürgü Takaz, Sürgü Takaz nasıl gidilir, Sürgü Takaz nerede, Sürgü Takaz nasıl bir yer, Sürgü Takaz kaç kilometre, doğanşehir, doğanşehir Sürgü Takaz, malatya busabah gazetesi, malatya merkez, Busabah gazetesi, son dakika malatya, malatya son dakika, malatya, son dakika malatya haberleri, Busabah malatya, malatya haber, malatyada gezilecek yerler, malatya balık, malatya akvaryum, kahramanmaraş, Adıyaman

19 Nis 2024 - 11:08 Malatya- Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL