Hatay Büyükşehir Belediyesi destekleri ve ilgili kurumların iş birliğiyle düzenlenen Geleneksel Kurtbağı Kayısı Festivali, vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Kurtbağı Mahallesi Festival Alanı’nda düzenlenen etkinlikte, bölgenin simgesi haline gelen kayısının tanıtımı yapılarak tarımsal üretimin ve yerel değerlerin önemi vurgulandı.

Festival kapsamında vatandaşlar çeşitli etkinlikler, müzik dinletileri ve kayısı yarışmalarıyla keyifli anlar yaşarken, Kurtbağı Mahallesi’nin bereketli topraklarında yetişen kayısının bölge ekonomisindeki yeri de öne çıkarıldı. Alanda kurulan stantlarda yöresel ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Festival sırasında HBB Mehteran Takımı tarafından gerçekleştirilen gösteri ilgiyle izlenirken, düzenlenen kayısı yarışmasında dereceye giren yetiştiricilere plaket takdim edildi.

Festivalin ikinci gününde ise Arsuz Kent Meydanı’nda konser etkinliği düzenlendi. Çok sayıda vatandaşın katıldığı Maarif Korosu konserinde müzik dolu anlar yaşanırken, festival coşkusu Arsuz’da da devam etti.

Birlik ve beraberlik atmosferinin hakim olduğu festival, mahalle sakinleri ile çevre ilçelerden gelen vatandaşları aynı çatı altında buluştururken, etkinlik yoğun ilgi ve memnuniyetle sona erdi.