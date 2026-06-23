İşte ilçe ilçe, mahalle mahalle Malatya'da bugün son yolculuğuna uğurlanan vatandaşlarımız ve taziye bilgileri...
BATTALGAZİ İLÇESİ VEFAT İLANLARI
Mesude Çetin (79)
- Taziye Adresi: Battalgazi Mahallesi, Battalgazi / Malatya
- Defin Yeri: Şehir Mezarlığı
Sevim Akbay (91)
Malatya’da 23 Haziran’da elektrik kesintisi: Battalgazi ve Yeşilyurt’ta birçok mahalle etkilenecek
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- Taziye Adresi: Fırat Mahallesi, Battalgazi / Malatya
- Defin Yeri: Şehir Mezarlığı
Şahin Yıldırım (81)
- Taziye Adresi: Yamaç Mahallesi, Battalgazi / Malatya
- Defin Yeri: Şehir Mezarlığı
İhsan Türker (90)
- Taziye Adresi: Ataköy Mahallesi, Battalgazi / Malatya
- Defin Yeri: Şehir Mezarlığı
YEŞİLYURT İLÇESİ VEFAT İLANLARI
Meryem Çetin (78)
- Taziye Adresi: Koyunoğlu Mahallesi, Yeşilyurt / Malatya
- Defin Yeri: Şehir Mezarlığı
Zöhre Işık (96)
- Taziye Adresi: Yakınca Mahallesi, Yeşilyurt / Malatya
- Defin Yeri: Yeşilyurt Yakınca Mahallesi Mezarlığı
AKÇADAĞ İLÇESİ VEFAT İLANI
Fatma Karaçelik (88)
- Taziye Adresi: Bağköy Mahallesi, Akçadağ / Malatya
- Defin Yeri: Akçadağ Bağköy Mahallesi Mezarlığı
YAZIHAN İLÇESİ VEFAT İLANI
Nadire Pektaş (86)
- Taziye Adresi: Fethiye Mahallesi, Yazıhan / Malatya
- Defin Yeri: Yazıhan Fethiye Mahallesi Mezarlığı
ARGUVAN İLÇESİ VEFAT İLANI
Güher Aslantürk (90)
- Taziye Adresi: Yukarısülmenli Mahallesi, Arguvan / Malatya
- Defin Yeri: Arguvan Yukarısülmenli Mahallesi Mezarlığı
ŞEHİR MEZARLIĞI DEFİN BİLGİSİ
Rukeyye Barlak (3)
- Defin Yeri: Şehir Mezarlığı
Busabah Medya ailesi olarak vefat eden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz
Muhabir: Nisa TAŞTAN