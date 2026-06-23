İşte ilçe ilçe, mahalle mahalle Malatya'da bugün son yolculuğuna uğurlanan vatandaşlarımız ve taziye bilgileri...

BATTALGAZİ İLÇESİ VEFAT İLANLARI

Mesude Çetin (79)

Taziye Adresi: Battalgazi Mahallesi, Battalgazi / Malatya

Battalgazi Mahallesi, Battalgazi / Malatya Defin Yeri: Şehir Mezarlığı

Sevim Akbay (91)

Taziye Adresi: Fırat Mahallesi, Battalgazi / Malatya

Fırat Mahallesi, Battalgazi / Malatya Defin Yeri: Şehir Mezarlığı

Şahin Yıldırım (81)

Taziye Adresi: Yamaç Mahallesi, Battalgazi / Malatya

Yamaç Mahallesi, Battalgazi / Malatya Defin Yeri: Şehir Mezarlığı

İhsan Türker (90)

Taziye Adresi: Ataköy Mahallesi, Battalgazi / Malatya

Ataköy Mahallesi, Battalgazi / Malatya Defin Yeri: Şehir Mezarlığı

YEŞİLYURT İLÇESİ VEFAT İLANLARI

Meryem Çetin (78)

Taziye Adresi: Koyunoğlu Mahallesi, Yeşilyurt / Malatya

Koyunoğlu Mahallesi, Yeşilyurt / Malatya Defin Yeri: Şehir Mezarlığı

Zöhre Işık (96)

Taziye Adresi: Yakınca Mahallesi, Yeşilyurt / Malatya

Yakınca Mahallesi, Yeşilyurt / Malatya Defin Yeri: Yeşilyurt Yakınca Mahallesi Mezarlığı

AKÇADAĞ İLÇESİ VEFAT İLANI

Fatma Karaçelik (88)

Taziye Adresi: Bağköy Mahallesi, Akçadağ / Malatya

Bağköy Mahallesi, Akçadağ / Malatya Defin Yeri: Akçadağ Bağköy Mahallesi Mezarlığı

YAZIHAN İLÇESİ VEFAT İLANI

Nadire Pektaş (86)

Taziye Adresi: Fethiye Mahallesi, Yazıhan / Malatya

Fethiye Mahallesi, Yazıhan / Malatya Defin Yeri: Yazıhan Fethiye Mahallesi Mezarlığı

ARGUVAN İLÇESİ VEFAT İLANI

Güher Aslantürk (90)

Taziye Adresi: Yukarısülmenli Mahallesi, Arguvan / Malatya

Yukarısülmenli Mahallesi, Arguvan / Malatya Defin Yeri: Arguvan Yukarısülmenli Mahallesi Mezarlığı

ŞEHİR MEZARLIĞI DEFİN BİLGİSİ

Rukeyye Barlak (3)

Defin Yeri: Şehir Mezarlığı

Busabah Medya ailesi olarak vefat eden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz