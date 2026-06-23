Malatya’da 6 Şubat depremlerinin ardından yaraları sarmak amacıyla başlatılan kalıcı konut projelerinde tarihi bir dönüm noktasına gelindi. Şehrin en prestijli lokasyonlarından biri olan Akoğuz Kışlası bölgesinde yükselen dev yaşam alanında inşaat çalışmaları tamamlandı. Malatya Valisi Seddar Yavuz ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, ilgili kurum temsilcileriyle birlikte Akoğuz Kışlası deprem konutları 1. ve 2. etap projelerini yerinde inceleyerek hak sahiplerine büyük müjdeyi verdi.

MALATYA AKOĞUZ KIŞLASI TOKİ KONUTLARI NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

İncelemelerin ardından kameralar karşısına geçen ve resmi sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Malatya Valisi Seddar Yavuz, depremzede vatandaşların merakla beklediği o resmi tarihi ilan etti. Vali Yavuz, Malatya deprem konutları anahtar teslimi için şu ifadeleri kullandı:

"9 Temmuz tarihinden itibaren 1. etaptan başlamak üzere konutları teslim etmeye başlıyoruz. Hemşehrilerimize hayırlı ve uğurlu olsun. Depremzede kardeşlerimizin huzurla ve güvenle oturabileceği harika bir alan inşa ettik."

AKOĞUZ KIŞLASI PROJESİNDE NELER VAR? İŞTE TÜM DETAYLAR

Vali Seddar Yavuz'un "Muhteşem bir mimari, muhteşem bir şehircilik örneği" sözleriyle nitelendirdiği Akoğuz Kışlası projesi, depremzedelere sadece bir ev değil, modern bir şehir hayatı sunuyor. Yatay mimari ve depreme dayanıklı yapı stoğuyla dikkat çeken dev projede şu yapılar yer alıyor:

Bin 740 Adet Modern ve Depreme Dayanıklı Bağımsız Konut

Modern ve Depreme Dayanıklı Bağımsız Konut 29 Adet Ticari Dükkân ve İş Yeri

Ticari Dükkân ve İş Yeri 1 Adet Büyük Cami

VALİ YAVUZ’DAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE BAKAN KURUM’A TEŞEKKÜR

Malatya'nın adeta küllerinden doğduğunu ve devletin tüm imkanlarının şehir için seferber edildiğini belirten Vali Yavuz, projenin arkasındaki büyük emeğe dikkat çekerek şu paylaşımı yaptı:

"Muhteşem bir mimari ve şehircilik anlayışı ile şehrimizi yeniden imar ve inşa eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’a ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Konutlarımızı 9 Temmuz itibarıyla hak sahibi vatandaşlarımıza teslim etmeye başlıyoruz. Malatya’mıza ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum."