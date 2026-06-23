Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Dilek Mahallesi Aydoğan Caddesi Kanal Yolu üzerinde bulunan elektrik panolarının uzun süredir açık ve hasarlı halde bırakıldığı iddiası mahalle sakinlerini tedirgin ediyor. Vatandaşlar, bölgede bulunan ve elektrik dağıtım altyapısına ait olduğu belirtilen panoların kapaklarının kırık olması nedeniyle özellikle çocuklar açısından ciddi risk oluşturduğunu dile getirdi. Okul güzergâhında yer alan panoların her gün yüzlerce öğrenci tarafından kullanılan bir noktada bulunduğunu belirten mahalle sakinleri, olası bir elektrik kaçağının faciaya yol açabileceğini ifade etti.

“ELEKTRİK FATURASINDA GECİKME OLDUĞUNDA İŞLEM HEMEN UYGULANIYOR AMA…”

Duruma tepki gösteren vatandaşlar, arızalı ve açık durumdaki panoların uzun süredir bu şekilde beklediğini öne sürerek, gerekli bakım ve güvenlik çalışmalarının bir an önce yapılmasını istedi. Mahalle sakinleri, “Elektrik faturasında gecikme olduğunda işlem hemen uygulanıyor. Ancak çocuklarımızın geçtiği güzergâhtaki tehlike oluşturan panolara neden müdahale edilmiyor? Bir can yanmadan önlem alınmasını istiyoruz” diyerek yetkililere çağrıda bulundu.

Vatandaşlar, mahalledeki tüm elektrik panolarının kontrol edilmesini, kırık kapakların yenilenmesini ve özellikle çocukların yoğun olarak kullandığı okul yollarındaki elektrik tesisatlarının güvenli hale getirilmesini talep etti.