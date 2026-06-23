Malatya genelinde deprem konutları ve sosyal konut projeleri kapsamında inşası tamamlanan binlerce konut ile ticari alanın teslim takvimi netleşti. Şehrin adeta çehresini değiştirecek olan ve Yeşilyurt, Battalgazi ile Pütürge ilçelerini kapsayan dev teslim programı kapsamında binlerce aile yeni yuvalarına kavuşmanın heyecanını yaşayacak. Altyapı ve çevre düzenleme çalışmalarının da tamamlandığı etaplar, belirlenen takvim doğrultusunda Temmuz ve Ağustos ayları boyunca hak sahiplerine peyderpey teslim edilecek.

MALATYA KONUT TESLİM PROGRAMI

Malatya konut teslim programının detaylı takvimi ise şu şekilde:

1. Malatya İli Pütürge İlçesi, Köylü Mahallesi 298 Adet Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi... / 04 Temmuz 2026 Cumartesi

2. Malatya ili Battalgazi İlçesi Bahçebaşı Mahallesi 12. Etap 791 Adet Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi... / 09 Temmuz 2026 Perşembe

3. Malatya İli Battalgazi İlçesi Çamurlu Mahallesi Akpüğür, 2. Etap 875 Adet Konut, 14 Adet Dükkan ve 1 Adet Cami İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi... / 09 Temmuz 2026 Perşembe

4. Malatya İli, Battalgazi İlçesi, Çamurlu Mahallesi, Akpüğür 1. Etap 865 Konut ve 15 Adet Dükkan İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi... / 09 Temmuz 2026 Perşembe

5. Malatya İli Merkez Yeşilyurt İlçesi Kaynarca Mahallesi ile Battalgazi İlçesi İskender Mahallesi 30. Bölge 2.Etap 298 Adet Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi... / 09 Temmuz 2026 Perşembe

6. Malatya İli Merkez Yeşilyurt İlçesi Çarmuzu Mahallesi 18. Bölge 1. Etap 770 Adet Konut ve 24 Adet Dükkan İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi... / 09 Temmuz 2026 Perşembe

7. Malatya İli Merkez Yeşilyurt İlçesi Yakınca Mahallesi 51. Bölge 633 Adet Konut Ve 56 Adet Dükkan İnşaatları İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi... / 09 Temmuz 2026 Perşembe

8. Malatya İli Merkez Battalgazi İlçesi Bostanbaşı Mahallesi 62. Bölge 127 Adet Konut Ve 6 Adet Dükkan İnşaatları İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi... / 09 Temmuz 2026 Perşembe

9. Malatya İli Merkez Yeşilyurt İlçesi Bostanbaşı Mahallesi 60. Bölge 141 Adet Konut İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi... / 24 Temmuz 2026 Cuma

10. Malatya İli Battalgazi İlçesi Bahçebaşı Mahallesi 8. Etap 1321 Adet Konut 15 Adet Dükkan ve 2 Adet Cami İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi... / 24 Temmuz 2026 Cuma

11. Malatya İli Battalgazi İlçesi Bahçebaşı Mahallesi 11. Etap 928 Adet Konut 2 Adet 5 Dükkanlı ve 2 Adet 9 Dükkanlı Ticaret Merkezi İnşaatları ile Altyapı... / 24 Temmuz 2026 Cuma

12. Malatya İli Merkez Battalgazi İlçesi Hidayet ve Dabakhane Mahalleleri 21. Bölge 383 Adet Konut, 123 Adet Dükkan ve 1 Adet Fırın İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi / 08 Ağustos 2026 Cumartesi

13. Malatya İli, Merkez Battalgazi İlçesi, Saray Mahallesi 26. Bölge 676 Adet Konut, 65 Adet Dükkan ve 3 Adet Depo İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi / 08 Ağustos 2026 Cumartesi