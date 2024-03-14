Biri Malatya’dan ayrılıp il oldu Türkiye’nin sonradan il olan 18 ilçesi

Türkiye Cumhuriyeti 29 Ekim 1923’te kurulduğunda toplam 71 ili varken bugün bu sayı 81’de. Cumhuriyet kurulduğundan beri ülkenin şehir ve ilçe sayıları ara ara değişti. Bazı illerin ilçe ilan edilerek başka şehirlere bağlaması ile sayılar dönem dönem farklılık gösterdi. Bu bağlamda Türkiye’nin sonradan il olan 18 adet ilçesi bulunuyor.

Cumhuriyet kurulduğundan beri ülkenin şehir ve ilçe sayıları ara ara değişti. Bazı illerin ilçe ilan edilerek başka şehirlere bağlaması ile sayılar dönem dönem farklılık gösterdi. Bu bağlamda Türkiye’nin sonradan il olan 18 adet ilçesi bulunuyor. İşte Türkiye’nin sonradan il olan 18 ilçesi:

HATAY

Cumhuriyetin kuruluşundan sonra Türkiye sınırlarına katılan tek il Hatay.

ADIYAMAN

Adıyaman aslında Malatya’ya bağlı bir ilçeydi. Ancak 22 Haziran 1954’te il durumuna geldi.

NEVŞEHİR

Nevşehir 20 Temmuz 1954 tarihinde il statüsü kazandı.

SAKARYA

Sakarya, 1954 yılında il statüsü kazandı. Bu şehir Marmara Bölgesi’nde bulunuyor.

AKSARAY

1989 yılına kadar Niğde’ye bağlı bir ilçe olan Aksaray, günümüzde il konumunda…

BAYBURT

1927 yılına dek Erzurum’a bağlı bir ilçe olan Bayburt, 21 Haziran 1989’da il oldu.

KARAMAN

1989 yılına kadar Konya’nın bir ilçesiydi. Karaman, Türkiye’nin 70. ili unvanını alan şehir olarak anılıyor.

KIRIKKALE

Kırıkkale, Türkiye’nin 71. ili statüsünde. Daha önce Ankara’ya bağlıydı.

BATMAN

Batman, 16 Mayıs 1990 tarihinde Siirt’ten ayrılarak il oldu.

ŞIRNAK

Şırnak, 16 Mayıs 1990’da Siirt’ten ayrıldı ve il oldu.

BARTIN

Bartın, Zonguldak’tan 1991 yılında ayrılarak Türkiye’nin 74. ili oldu.

ARDAHAN

Ardahan, Kars ilinden ayrılarak 27 Mayıs 1992’de şehir oldu.

IĞDIR

27 Mayıs 1992 tarihinde Kars ilinden ayrılan Iğdır, Türkiye’nin 76. ili oldu.

YALOVA

6 Haziran 1995 tarihinde il oldu.

KARABÜK

6 Haziran 1995’te il oldu ve 78 nolu plaka kodunu aldı.

KİLİS

Önceden Gaziantep’in bir ilçesi olan Kilis 1995 yılında il oldu.

OSMANİYE

Adana’nın bir ilçesi olan Osmaniye 23 Ekim 1996’da il oldu.

DÜZCE

Düzce’ye 9 Aralık 1999’da il statüsü verildi.