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Biri Malatya’dan ayrılıp il oldu Türkiye’nin sonradan il olan 18 ilçesi

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Türkiye Cumhuriyeti 29 Ekim 1923’te kurulduğunda toplam 71 ili varken bugün bu sayı 81’de. Cumhuriyet kurulduğundan beri ülkenin şehir ve ilçe sayıları ara ara değişti. Bazı illerin ilçe ilan edilerek başka şehirlere bağlaması ile sayılar dönem dönem farklılık gösterdi. Bu bağlamda Türkiye’nin sonradan il olan 18 adet ilçesi bulunuyor.

Biri Malatya’dan ayrılıp il oldu Türkiye’nin sonradan il olan 18 ilçesi mask
Biri Malatya’dan ayrılıp il oldu Türkiye’nin sonradan il olan 18 ilçesi
Biri Malatya’dan ayrılıp il oldu Türkiye’nin sonradan il olan 18 ilçesi
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Türkiye Cumhuriyeti 29 Ekim 1923’te kurulduğunda toplam 71 ili varken bugün bu sayı 81’de. Cumhuriyet kurulduğundan beri ülkenin şehir ve ilçe sayıları ara ara değişti. Bazı illerin ilçe ilan edilerek başka şehirlere bağlaması ile sayılar dönem dönem farklılık gösterdi. Bu bağlamda Türkiye’nin sonradan il olan 18 adet ilçesi bulunuyor.

Cumhuriyet kurulduğundan beri ülkenin şehir ve ilçe sayıları ara ara değişti. Bazı illerin ilçe ilan edilerek başka şehirlere bağlaması ile sayılar dönem dönem farklılık gösterdi. Bu bağlamda Türkiye’nin sonradan il olan 18 adet ilçesi bulunuyor. İşte Türkiye’nin sonradan il olan 18 ilçesi:

HATAY

Cumhuriyetin kuruluşundan sonra Türkiye sınırlarına katılan tek il Hatay.

Biri Malatya’dan ayrılıp il oldu Türkiye’nin sonradan il olan 18 ilçesi

ADIYAMAN

Adıyaman aslında Malatya’ya bağlı bir ilçeydi. Ancak 22 Haziran 1954’te il durumuna geldi.

Biri Malatya’dan ayrılıp il oldu Türkiye’nin sonradan il olan 18 ilçesi

NEVŞEHİR

Nevşehir 20 Temmuz 1954 tarihinde il statüsü kazandı.

Biri Malatya’dan ayrılıp il oldu Türkiye’nin sonradan il olan 18 ilçesi

SAKARYA

Sakarya, 1954 yılında il statüsü kazandı. Bu şehir Marmara Bölgesi’nde bulunuyor.

Biri Malatya’dan ayrılıp il oldu Türkiye’nin sonradan il olan 18 ilçesi

AKSARAY

1989 yılına kadar Niğde’ye bağlı bir ilçe olan Aksaray, günümüzde il konumunda…

Biri Malatya’dan ayrılıp il oldu Türkiye’nin sonradan il olan 18 ilçesi

BAYBURT

1927 yılına dek Erzurum’a bağlı bir ilçe olan Bayburt, 21 Haziran 1989’da il oldu.

Biri Malatya’dan ayrılıp il oldu Türkiye’nin sonradan il olan 18 ilçesi

KARAMAN

1989 yılına kadar Konya’nın bir ilçesiydi. Karaman, Türkiye’nin 70. ili unvanını alan şehir olarak anılıyor.

Biri Malatya’dan ayrılıp il oldu Türkiye’nin sonradan il olan 18 ilçesi

KIRIKKALE

Kırıkkale, Türkiye’nin 71. ili statüsünde. Daha önce Ankara’ya bağlıydı.

Biri Malatya’dan ayrılıp il oldu Türkiye’nin sonradan il olan 18 ilçesi

BATMAN

Batman, 16 Mayıs 1990 tarihinde Siirt’ten ayrılarak il oldu.

Biri Malatya’dan ayrılıp il oldu Türkiye’nin sonradan il olan 18 ilçesi

ŞIRNAK

Şırnak, 16 Mayıs 1990’da Siirt’ten ayrıldı ve il oldu.

Biri Malatya’dan ayrılıp il oldu Türkiye’nin sonradan il olan 18 ilçesi

BARTIN

Bartın, Zonguldak’tan 1991 yılında ayrılarak Türkiye’nin 74. ili oldu.

Biri Malatya’dan ayrılıp il oldu Türkiye’nin sonradan il olan 18 ilçesi

ARDAHAN

Ardahan, Kars ilinden ayrılarak 27 Mayıs 1992’de şehir oldu.

Biri Malatya’dan ayrılıp il oldu Türkiye’nin sonradan il olan 18 ilçesi

IĞDIR

27 Mayıs 1992 tarihinde Kars ilinden ayrılan Iğdır, Türkiye’nin 76. ili oldu.

Biri Malatya’dan ayrılıp il oldu Türkiye’nin sonradan il olan 18 ilçesi

YALOVA

6 Haziran 1995 tarihinde il oldu.

Biri Malatya’dan ayrılıp il oldu Türkiye’nin sonradan il olan 18 ilçesi

KARABÜK

6 Haziran 1995’te il oldu ve 78 nolu plaka kodunu aldı.

Biri Malatya’dan ayrılıp il oldu Türkiye’nin sonradan il olan 18 ilçesi

KİLİS

Önceden Gaziantep’in bir ilçesi olan Kilis 1995 yılında il oldu.

Biri Malatya’dan ayrılıp il oldu Türkiye’nin sonradan il olan 18 ilçesi

OSMANİYE

Adana’nın bir ilçesi olan Osmaniye 23 Ekim 1996’da il oldu.

Biri Malatya’dan ayrılıp il oldu Türkiye’nin sonradan il olan 18 ilçesi

DÜZCE

Düzce’ye 9 Aralık 1999’da il statüsü verildi.

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14 Mar 2024 - 01:25 Malatya- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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