Elektronik ürünlerde şok indirimler BİM’de!

1 Mart 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğunda satışa çıkan ürünler neler? Türkiye'nin en büyük market zincirlerinden olan BİM’e bu hafta sonu hangi ürünler geliyor? Sizler için indirimli olarak sunulan ve bu hafta sonu BİM marketlerde satışa çıkacak ürünleri derledik. Bakın bu hafta BİM marketlerde neler satışa sunulacak.
1 Mart 2024 itibariyle BİM marketlerde satışa sunulacak ürünler ve kataloğu şu şekilde açıklandı:
“LG 55 inç 139 cm 4K Smart Nanocel TV 20 Bin 999 TL,
Dijitsu DS9800 50 inç 127 cm Uhd Android Led TV 9 bin 499 TL,
Heifer Mega Robot Blender Set 1500 W 999 TL
Fakir Atria Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 890 W 2 bin 499 TL,
Kumtel Mini Fırın 35 L 1420 W 1099 TL,
Range Çay Makinesi 1800 W 999 TL,
Range Türk Kahve Makinesi 500 W 899 TL,
Blaupunkt S10 Robomaster Akıllı Robot Süpürge 7 bin 999 TL,
Onvo Ovtst01 Dijital Tost Makinesi 2 bin 599 TL,
One Hand Mug Termos 470 ml Yeşil/Lacivert 899 TL,
Range Dikey Elektrikli Süpürge 899 TL,
Everest Kablosuz Mouse 99 TL,
Tecno Spark Go 2024 4GB / 128 gb 5 bin 499 TL,
Skyjet MX25 20 inç Elektrikli Bisiklet 12 bin 999 TL,
Colorina Altın Simli Pasta Servis Seti 249 TL,
Colorina Altın Simli Çay Tabağı 6'lı 109 TL,
Colorina Altın Simli İki Katlı Kurabiyelik 159 TL,
Colorina Altın Simli Ayaklı Gold Rimli Kase 21 cm 99 TL,
Colorina Altın Simli Ayaklı Kek Tabağı 32 cm 149 TL,
Colorina Altın Simli Cam Kase 3'lü 75 TL,
Altın Rimli Cam Kayık Tabak 139 TL,
Rakle Gold Rimli Meşrubat Bardağı 360 cc 3'lü 99 TL,
Rakle Gold Rimli Su Bardağı 315 cc 89 TL,
Rakle Gold Rimli Kahve Yanı Bardak 135 cc 6'lı 139 TL,
Orkide Saksısı 1.6 L 39,50 TL
Altın Renkli Metal Saksı 109 TL,
Okyanus Home Gold Askılı Fincanlık/Kâğıt Havluluk Çeşitleri 97,50 TL,
Okyanus Home Gold Peçetelik/Nihale/Kaşıklık 107,50 TL,
Kütahya Porselen Tekli Tabak Çeşitleri,
Kütahya Porselen Sufle Kabı 9 cm,
Kütahya Porselen Kase 26 cm,
Chef's Pro Wok Tava 28 cm,
Chef's Yuvarlak Tepsi 30 cm,
Amboss Ezme Tava 26 cm,
Amboss Kek Kalıbı 26 cm,
Rakle Dekorlu Meşrubat Bardağı 570 ml,
Ayarlanabilir Çekmece İçi Kaşıklık,
Borosilikat Fincan 3'lü 140 ml,
Glass in Love Renkli Cam Gravürlü Su Şişesi 1 L,
Benante Çilek Figürlü Sıvı Sabunluk 350 ml,
Benante Desenli Vakum Kapaklı Baharat Seti 3'lü 12x11,5 cm,
Benante Desenli Vakum Kapaklı Saklama Kabı 3'lü,
Benante Çiçek Desenli Kupa 175 ml,
Cook Love Gıda Saklama Poşeti 12'li,
Vakumlu Erzak Kabı 400 ml,
Vakumlu Erzak Kabı 1,2 L,
Vakumlu Erzak Kabı 2 L,
Okyanus Home Bal Kavanozu,
Okyanus Home Ölçülü Narenciye Sıkacağı 500 ml,
Hobby Life Matara 530 ml,
Büyük Kesme Panosu 23,7x33 cm,
Hobby Life Kapaklı Slikon Buzluk,
Berlin Büyük Derin Tencere 30 cm 12 L,
İş Araçları,
Oyuncak 4x4 Araba,
Martı Çocuk 3 Boyutlu Hikâye Kitapları,
Molmo Motosiklet,
MGS Oyuncak Süpürge,
MGS Oyuncak Polis Seti 2'li,
İnkilap Aktivite Kitapları,
Uçar Oyuncak Kamyon 42 cm,
MGS Oyuncak Meyve Kesme Oyunu,
Barbie Manyetik Kıyafet Giydirme Oyunu,
Martı Çocuk 100 Temel Eserden Şeçmeler Hikaye Kitapları,
Diytoy Eğitici Buzdolabı Magnetleri,
Tetris Kutu Oyunu,
Barbie / Hot Wheels Puzzle 54/74 Parça,
Saklama Kutulu Blok Seti 72 Parça,
Renkli Balonlar 10'lu,
Pijama Takımı Kadın,
Eşofman Altı Kadın,
Eşofman Altı Erkek,
Pijama Takımı Erkek,
Spor Ayakkabı Cırt Cırtlı Kız/Erkek,
Havlu Saç Bonesi,
Elektrikli Çift Kişilik Battaniye,
Çift Kişilik Battaniye,
Baskılı Masa Örtüsü 140x140 cm,
Baskılı Minder 40x40x3 cm,
BabyCo Bebek Nevresim Seti,
BabyCo Bebek Penye Lastikli Çarşaf,
Wee Baby Cam Biberon Seti 0-6 ay 125 ml + 250 ml 2'li,
Bebsi Anne Sütü Saklama Poşeti 10'lu,
Wee Baby Antikolik Akıtmaz Bardak 240 ml,
Wee Baby Mini Cam Alıştırma Bardağı 30 ml,
BabyCo Ağız Mendili 25x25 cm,
BabyCo Baskılı Dolgulu Kırlent 40x40 cm,
BabyCo Tekli Bebek Body,
Bebsi Göğüs Pedi 30'lu,
Letoon Ayakkabı Kadın,
Naturalove Simli Küçük Boy Sepet 18x7 cm,
Naturalove Simli Amerikan Servis 33 cm,
Kol Çanta 34x40x12 cm,
Cüzdan 15x9x3 cm,
Naturalove Simli Peçetelik 5 cm,
Naturalove Simli Bardak Altlığı 10,5 cm,
Peluş Çanta 34x29x10 cm”
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.