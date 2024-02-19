Göktaşı ve meteor arasındaki fark nedir?

Bugün Malatya’da göktaşı görülmesinin ardından vatandaşlar göktaşı ve meteor arasındaki farkı merak etti. Peki, meteor nedir, göktaşı nedir? İşte cevabı…
Göktaşı ve meteor, genellikle aynı nesneleri ifade etmek için kullanılıyor ancak birbirlerinden farklı anlamlara da gelebiliyor.
Göktaşı, uzaydan Dünya'ya düşen ve atmosferimizin içinde veya dışında kalan taş, metal veya buz parçalarını ifade ediyor. Yani, göktaşı terimi, herhangi bir uzay cisminin Dünya'ya düşmesi anlamına geliyor.
Meteor terimi, göktaşının atmosferimizde yanıp kül olması sırasında oluşan ışık olayını ifade ediyor. Atmosferde yanarak parlayan göktaşlarına meteor deniyor. Bu nedenle insanlar tarafından gökyüzünde görülen "yıldız kayması" olayları aslında meteorların atmosferde yanması sonucu oluşan parlak izlerdir.
Kısacası, göktaşı uzaydan Dünya'ya düşen bir nesneyi ifade ederken, meteor atmosferde yanarak parlayan göktaşının oluşturduğu ışık izini ifade eder.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.