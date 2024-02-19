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Göktaşı ve meteor arasındaki fark nedir?

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Bugün Malatya’da göktaşı görülmesinin ardından vatandaşlar göktaşı ve meteor arasındaki farkı merak etti. Peki, meteor nedir, göktaşı nedir? İşte cevabı…

Göktaşı ve meteor arasındaki fark nedir? mask
Göktaşı ve meteor arasındaki fark nedir?
Göktaşı ve meteor arasındaki fark nedir?
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Bugün Malatya’da göktaşı görülmesinin ardından vatandaşlar göktaşı ve meteor arasındaki farkı merak etti. Peki, meteor nedir, göktaşı nedir? İşte cevabı…

Göktaşı ve meteor arasındaki fark nedir?

Göktaşı ve meteor, genellikle aynı nesneleri ifade etmek için kullanılıyor ancak birbirlerinden farklı anlamlara da gelebiliyor.

Göktaşı ve meteor arasındaki fark nedir?

Göktaşı, uzaydan Dünya'ya düşen ve atmosferimizin içinde veya dışında kalan taş, metal veya buz parçalarını ifade ediyor. Yani, göktaşı terimi, herhangi bir uzay cisminin Dünya'ya düşmesi anlamına geliyor.

Göktaşı ve meteor arasındaki fark nedir?

Meteor terimi, göktaşının atmosferimizde yanıp kül olması sırasında oluşan ışık olayını ifade ediyor. Atmosferde yanarak parlayan göktaşlarına meteor deniyor. Bu nedenle insanlar tarafından gökyüzünde görülen "yıldız kayması" olayları aslında meteorların atmosferde yanması sonucu oluşan parlak izlerdir.

Göktaşı ve meteor arasındaki fark nedir?

Kısacası, göktaşı uzaydan Dünya'ya düşen bir nesneyi ifade ederken, meteor atmosferde yanarak parlayan göktaşının oluşturduğu ışık izini ifade eder.

Göktaşı ve meteor arasındaki fark nedir?

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19 Şub 2024 - 23:05 - Yaşam

Mahreç  Haber Merkezi

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