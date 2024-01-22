Alper Gezeravcı nereli kaç yaşında?

Alper Gezeravcı, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu olarak dikkat çekti. İşte Alper Gezeravcı hakkında detaylar. Alper Gezeravcı, 1979 yılında Mersin'in Silifke ilçesinde doğdu.İstanbul Hava Harp Okulu'nda Elektronik Mühendisliği alanında lisans eğitimini tamamladı.Wright-Patterson Hava Kuvvetleri Üssü'ndeki Hava Kuvvetleri Teknoloji Enstitüsü'nde yüksek lisans yaptı.

MESLEKİ KARİYER

Türk Hava Kuvvetleri'nde savaş pilotu olarak görev yaptı.

Farklı uçaklarda, aralarında F-16'nın da bulunduğu birçok uçakta 15 yıllık uçuş tecrübesine sahip oldu.

Türk Hava Yolları'nda yedi yıl kaptan pilotluk görevini üstlendi.

Son olarak Standardizasyon Filosu Akademik Kanat Komutanı olarak görev yaptı.

UZAY GÖREVİ

Alper Gezeravcı, Axiom Space'in Ax-3 misyonunda İspanyol, İtalyan ve İsveçli astronotlarla birlikte görev alıyor.

Uzayda çeşitli bilim misyonlarını gerçekleştirecek olan Gezeravcı, 14 gün boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu'nda kalacak.

UZAYDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK ÇALIŞMALAR

Üniversite ve araştırma kurumları tarafından hazırlanan 13 deney, TUA ve TÜBİTAK Uzay uzmanlarından oluşan bir komisyon tarafından değerlendirildi.

Bu deneyler arasında kanserden bağışıklık hücrelerine, alglerden propolise kadar literatüre katkı sağlayacak çalışmalar bulunuyor.

KİŞİSEL BAĞLANTILAR VE SİMGELER

Uzay görevine giderken Gezeravcı, beraberinde kişisel ve ülkesini simgeleyen objeler taşıyor.Bavulunda aile bireylerinin fotoğrafları, Yörük kültürüne ait objeler ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kendilerine verilen Türk bayrağı bulunacak.

Kaynak: Haber Merkezi