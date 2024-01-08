Devlet hane başı 3500 TL destek verecek İşte başvuru şartları ve detaylar

Detaylı bilgiye göre, doğal gaz ve elektrik faturalarını içeren bu destek programında, geçen yıla kıyasla hane başına belirlenen ücretler arttırılarak 3500 TL'ye kadar çıkarıldı. Başvuru süreci E-Devlet üzerinden yapılabilecek ve başvuruda bulunan aileler, belirli kriterlere uygunlukları doğrultusunda destekten yararlanabilecekler.

Bu önemli destek programıyla ilgili başvuru şartları, belirlenen kriterler ve detaylar, ihtiyaç sahibi ailelere finansal rahatlama sağlamak adına dikkat çekici bir başlıkla kamuoyuna duyuruldu. Başvuru sürecinde önemli aşamaları ve dikkat edilmesi gereken noktaları içeren haber, ihtiyaç sahibi ailelere umut olacak nitelikte.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından maddi yardım devam ediyor. Bakanlık bünyesinde faaliyet gösteren vakıflar, ihtiyaç sahibi kişileri tespit ederek destek sağlıyor. Bu kapsamda, doğal gaz ve elektrik faturalarını içeren desteklerin başvuruları E-Devlet üzerinden alındı ve başvuruların sonuçları şu anda belirlenmeye başlandı.

BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK

Doğal gaz destek yardımı başvuruları ile birlikte belirlenen ödeme miktarı hem aile başına hem de yıllık olarak değişiklik göstermekte. Geçen yıl hane başına belirlenen ücret 900 TL ile 2.500 TL arasında sınırlı kalmıştı. Ancak bu yıl alınan yeni kararlar doğrultusunda, bu ücret 500 TL ile 3.500 TL arasında sınırlanmıştır. Ayrıca ödemeler için geçerli olan süre de 8 ay ile sınırlıdır. Başvurular E-Devlet üzerinden yapılmakta olup, T.C. kimlik numarası ve şifre gerekmekter. Başvurular, "Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti" sayfasından gerçekleştirilebilir.

ELEKTRİK DESTEĞİ VERİLECEK

Aynı zamanda, ETD programı çerçevesinde elektrik desteği de ihtiyaç sahibi ailelere sunulmaktadır. Elektrik Tahsis Desteği programı ile hanelere gerekli elektrik desteği sağlanmaktadır. Destek miktarı, hane içindeki kişi sayısına göre belirlenmektedir. Örneğin, 1 ve 2 kişilik aileler için belirlenen elektrik ücreti 130,09 TL'dir ve bu da ortalama 75 kilovatsaat olarak ifade edilmektedir. 3 kişilik haneler için belirlenen süre ise 173,46 TL olup, bu da 100 kilovatsaat ile sınırlıdır.

4 kişilik hanelerde ortalama elektrik tüketimi 125 kilovatsaat ise aylık ücreti 216,82 TL ile sınırlanmıştır. 5 kişi veya daha fazlasının olduğu hanelere ise aylık olarak 260,19 TL, yani 150 kilovatsaat olarak ödeme yapılmaktadır. Bu destekler de E-Devlet sistemi üzerinden başvurularla sağlanmaktadır. İhtiyaç sahibi aileler, bu desteklerden yararlanmak için ilgili platform üzerinden başvurularını gerçekleştirebilirler.

Kaynak: Haber Merkezi