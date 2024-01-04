Trabzon'da elektrik kesintisi işte etkilenecek ilçeler ve detaylar

Trabzon'un elektrik kesintisi , 5 Ocak 2024 tarihinde yaşanacak. Çoruh Elektrik Dağıtım Şirketi (ÇEDAŞ) tarafından duyurulan bilgiler, belirli ilçelerde yapılacak bakım çalışmalarının etkisiyle gerçekleşecek elektrik kesintilerini içeriyor. Detayları öğrenmek için vatandaşlar ve işletmeler, belirtilen tarih ve saatlerde alınacak önlemlere dikkat etmesi gerekiyor.

Trabzon'da elektrik kesintisi haberi, 5 Ocak 2024 tarihinde yaşanacak planlı kesintilerle ilgili Çoruh Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (ÇEDAŞ) alınan bilgilerle gündemde. Elektrik kesintisi, belirli ilçelerde gerçekleşecek bakım çalışmaları sebebiyle planlanmış olup, detaylar şu şekilde.

TRABZON ORTAHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesintinin Başlama Zamanı: 5 Ocak 2024, Cuma, Saat 09:00

Kesintinin Bitiş Zamanı: 5 Ocak 2024, Cuma, Saat 11:00

Etkilenen Mahalleler: Yeşilbük Mah., Çağlayan Mah., İncesu Mah., Kutlugün Mah.

Kesinti Süresi: 2 Saat

ÇAYKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesintinin Başlama Zamanı: 5 Ocak 2024, Cuma, Saat 09:00

Kesintinin Bitiş Zamanı: 5 Ocak 2024, Cuma, Saat 12:00

Etkilenen Mahalle: Uzungöl Mah.

Kesinti Süresi: 3 Saat

Bu planlı kesintiler doğrultusunda, vatandaşlar etkilenecekleri gün ve saatlerde gerekli önlemleri alarak bu süreçte mağduriyet yaşamamaya dikkat etmeli.