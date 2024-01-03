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4 Ocak’ta meteor nereye düşecek?

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4 Ocak'ta gerçekleşecek Quadrantid Meteor Yağmuru, gökyüzü tutkunlarını büyüleyecek bir doğa olayı olarak karşımıza çıkıyor. Bu yılın zirvesinde Türkiye'den de izlenebilecek olan meteor yağmuru, saatte yaklaşık 120 yıldız kaymasına ev sahipliği yapacak ve 3 gece boyunca devam edecek.

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Quadrantid meteor yağmuru, ismini artık kullanılmayan Quadrans Muralis takımyıldızından alıyor ve Büyük Ayı ile Ejderha takımyıldızlarının kesişim bölgesinden kaynaklanıyor. Etkileyici gök olayının kaynağı olan 2003 EH1 adlı asteroid, uzmanlara göre bir kuyruklu yıldızın parçalanması sonucu oluşmuş olabilir.

Kuzey Yarımküre'de kuzeydoğudan akacak olan Quadrantid Meteor Yağmuru, Türkiye'den rahatlıkla izlenebilecek. 4 Ocak 2024'te zirveye ulaşacak olan bu doğa olayı, gece yarısından sabaha kadar gökyüzünde yoğun bir yıldız kayması sunacak. Bu süre zarfında, gökyüzü tutkunları muazzam bir doğa şölenine tanıklık edecekler. Gelin, 4 Ocak'ta gökyüzünde parlayacak Quadrantid meteor yağmuru ile birlikte unutulmaz bir gözlem deneyimi yaşayalım.

 

Kaynak: Haber Merkezi
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03 Oca 2024 - 17:34 - Gündem

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