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Malatya’nın efsane stadyumunu hatırladınız mı? Efsaneler bu statta ter döktü

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Malatya tarihinde önemli bir yere sahip olan Malatya İnönü Stadyumu 2018 yılında yıkıldı ve yerine Millet Bahçesi projesi yapıldı. 1970 yılında faaliyete geçen Malatya İnönü Stadyumu birçok başarıların adresi oldu, yüzlerce efsane ismi ağırladı.
Malatya’nın efsane stadyumunu hatırladınız mı? Efsaneler bu statta ter döktü mask
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Malatya tarihinde önemli bir yere sahip olan Malatya İnönü Stadyumu 2018 yılında yıkıldı ve yerine Millet Bahçesi projesi yapıldı. 1970 yılında faaliyete geçen Malatya İnönü Stadyumu birçok başarıların adresi oldu, yüzlerce efsane ismi ağırladı.

Türkiye Futbol Federasyonu 2016-2017 1.Lig karşılaşması olan Boluspor karşılaşması ile müsabakalara kapanan efsane stadyum Millet Bahçesi projesi kapsamında 5 yıl önce Kasım ayında yıkıldı. Yıkımı esnasında gerçekleştirilen törende yıkımı izleyen sporseverler duygulu anlar yaşarken, Malatya İnönü Stadyumu’nda ter döken birçok efsane futbolcu da stadyum ile ilgili paylaşımlar yapmış, duygularını ifade etmişti.

ULUSLARARASI KARŞILAŞMALAR DA OYNANMIŞTI

2018 yılının Kasım ayında yıkılmaya başlanan efsane stadyumda hem Efsane Malatyaspor hem de Yeni Malatyaspor çeşitli başarılara imza atmıştı. İsmini 2.Cumhurbaşkanı olan İsmet İnönü’den alan stadyumda Balkan Kupası ve UEFA Kupası gibi uluslararası karşılaşmalar da oynandı. Gerçekleştirilen törenle yıkımına başlanan ve enkazının kaldırılmasının üzerinden 5 yıl geçen stadyumun yerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile Millet Bahçesi yapıldı.

DEPREME DAYANIKLI DEĞİLDİ

Depreme dayanıklılık testlerinde depreme dayanıklı olmadığı belirtilen stadyumda birçok ünlü futbolcu ter dökmüştü. 13 bin koltuk kapasiteli stadyum yerine kentin doğu çıkışına yaklaşık 27 bin seyirci kapasiteli stadyum yapıldı. TOKİ tarafından 11 Mayıs 2012 yılında temeli atılan Yeni Malatya Stadyumu’nun 16 Eylül 2017 yılında açılışı gerçekleşti.

Efsane Malatyaspor ile birçok başarının yeri olan Malatya İnönü Stadyumu’nda Serginho, Eder ve Carlos gibi Dünya Kupası kaldırmış isimlerde ter döktü. Efsane stadyum uluslararası karşılaşmalar ile birlikte bir ok zorlu müsabakaya da ev sahipliği yaptı.

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25 Ara 2023 - 21:40 Malatya- Spor

Muhabir  Recep Bağdat

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