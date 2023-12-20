“Ne yapılması gerektiğini 3 ana noktada özetledik”

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı Ahmet Durmuş, BUSABAH’a bir ziyaret gerçekleştirerek, büyükşehir belediyesine niçin aday adayı olduğunu açıkladı.

Malatya’yı ve şehrin sorunlarını bildiği söyleyen Durmuş, 2002 yılında Malatya’da milletvekili aday adayı olduğunu ve 2015 yılına kadar da bilfiil siyasetin içerisinde olduğunu kaydetti.

“BUNA GÖRE HAREKET ETMESİ LAZIMDI”

Malatya ile alakalı birçok çalışmaları olduğunu ifade eden Durmuş, “Yerelde 2013 yılında belediye başkanlığı aday adaylığım oldu. O dönemde biz Malatya ile ilgili ilçeler de dahil olmak üzere bir dizi çalışma yaptık. Hem ekonomik, sosyal, kültürel ve spor hem de gençlik alanlarında çalışmalar yaptık ve yaklaşık 220 sayfalık Malatya ile alakalı bir kitap çıkarttım. O zaman biz Malatya’nın gerçekleri, yapılması gerekenleri, Malatya’yı tehdit eden yönleri hep oluşturmuştuk onlardan bir tanesi de depremle alakalı. Malatya’yı biliyorum. Bir deprem yaşadık Allah bir daha böyle bir deprem yaşatmasın. Malatya 3 fay ortasında bir bölgede ve Malatya’nın tarihine baktığınız zaman depremleri yaşamış bir şehir. Malatya bugün depremi ilk defa yaşamıyor. Tarihe baktığımız zaman bu şehirde çok büyük depremler yaşanmış. Önemli olan burada görev alan arkadaşlarımızın netice itibari ile bunu bilmesi ve buna göre hareket etmesi lazımdı. Deprem olduktan sonra da ben Malatya’ya geldim manzarayı gördüm. Malatya’nın depremin dışında sağlıkla alakalı da çok ciddi problemler var. Malatya’da çok ciddi sıkıntılar var bunların ortadan kaldırılması lazım. Ben bunları biliyorum, gördüm” şeklinde konuştu.

“223 BİN NİTELİKLİ İNSANIMIZ GÖÇ ETTİ”

Vatandaşların sorun ve sıkıntılarını çözme gayretinde olduklarını belirten Durmuş, “Biz yaklaşık 6 aydır çok ciddi çalışmalar yaptık. Malatya’da ne yapılması gerektiğini de 3 ana noktada özetledik. Bunlar deprem öncesi ve sonrası alınabilecek tedbirler, ikincisi konutlarla alakalı çünkü konutlar çok ciddi sıkıntı. Bunların tekrar yapılması lazım ve konutlarla beraber ulaşım ve trafik dediğimiz Malatya’da çok ciddi bir sıkıntı buna bir ana perspektif oluşturduk diğer ana noktamızda sosyo-ekonomik bir belediyecilik oluşturmak. Burada da ekonomik belediyecilikten kastımız vatandaşımız neticede şu anda ay sonunu denk getiremiyor. O zaman yerelde depremin dışında vatandaşımızı da düşünmek zorundayız yani bu dönem böyle bir dönem. Yani artık AK Partinin belediyeciliğinde yol ve suyun dışında vatandaşa dokunabilecek hizmetlerinde olması lazım. Bizim ekonomik anlamda vatandaşımıza dokunmamız lazım. Çalıma yaptığımız bir diğer alanda esnaf ve iş insanlarımız onları da pas geçemeyiz. Esnaflarımız konteynerlerde sıkıntılılar, iş adamlarımız organize de sıkıntıda, bunlarla alakalı da projelerimizi yaptık. Depremden sonra yaklaşık 223 bin nitelikli insanımız göç etti. Bu insanları bizim geri getirmemiz lazım. Eğer biz bu 3 alanda bunları yaparsak ilk 6 ayda veya bir senede bu vatandaşlarımızın en az yüzde 40’ını Malatya’ya geri getirebiliriz. Bu bizim için çok önemli. Bu projeler, buradan giden nüfusu tekrar geri getirebilmek için düşünülerek yapılan çalışmalar” ifadelerine yer verdi.

“BUNLARIN HEPSİNİ TESPİT ETTİK”

Malatya’daki sorunların hepsini tespit ettiklerini kaydeden Durmuş, “Esnafımız şehrin içinde bazılarında elektrik bazılarında konteyner problemleri var. Bunların hepsini tespit ettik. Burada önemli olan planlı ve programlı bir şekilde esnafa uygun yer bulup onları dağıtabilmemiz. Biz bunların hepsini oluşturduk, hangi esnafımızı nereye götüreceğiz, nereye taşıyacağız bunların hesabını yaptık çünkü esnafımız kendilerini konteynere attılar şimdi bu bir süre psikolojik bir rahatlama sağladı ama zaman geçtikçe esnafımızın alt yapı ve bazı eksikliklerinin giderilmesi lazım. Aynı şekilde konteynerde yaşayan vatandaşlarımız ekseriyetle kiracı. Siz konteynerden çıkardığınız zaman kiraya çıkacak. Bu vatandaşımız kiraya çıktığı zaman kiralık yer sorunu, kira ücreti sorunu olacak. Netice itibari ile vatandaş ne yapacak bununla ilgili burada da hızlı bir şekilde sosyal konut projemiz var. Bunu hızlı bir şekilde yapıp, vatandaşımıza daha düşük kira verecek şekilde projemiz var. Konutlar bir yerden yapılırken Malatya içinde de istihdam artacak insanlarımıza iş olanakları açılacak. Malatya’ya doğunun Parisi diyoruz biz onu daha da geliştirip Orta Doğunun Parisi yapmak istiyoruz” açıklamasında bulundu.