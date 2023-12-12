Uyurgezer nasıl yazılır? Uyurgezer mi, uyur gezer mi? TDK doğru yazılışı

Yazım kuralları açısından merak edilen kelimelerden biri de “uyurgezer”… Bu kelimenin doğru yazılışının nasıl olduğuna yönelik araştırmalar yapılıyor. İşte TDK’ya göre “uyurgezer” kelimesinin doğru yazılışı…

Yazım kuralları açısından merak edilen kelimelerden biri de “uyurgezer”… Bu kelimenin doğru yazılışının nasıl olduğuna yönelik araştırmalar yapılıyor. Uyurgezer mi, uyur gezer mi? İşte cevabı…

Google Trend verilerine göre, 2023 yılında “uyurgezer” kelimesinin nasıl yazıldığına dair binlerce araştırma yapılmış. Uyku sırasında, gözleri ve bilinci kapalı olan kişinin yatağından kalkıp dolaşması uyurgezerlik olarak tanımlanıyor.

Uyurgezer kelimesi iki ayrı kelimenin birleşmesiyle oluşuyor. TDK’ya göre bu kelimenin doğru yazışılı bitişik halinde olandır. Yani bu kelime ayrı yazılmaz.

Uyur gezer (yanlış kullanım)

Uyurgezer (doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Amcam uyurgezer olduğu için kapıları kilitli tutuyoruz.”

Cümle içinde kullanımı:

“Uyurgezerlik muhakkak doktora bildirilmesi gereken bir durum.”