Uyurgezer nasıl yazılır? Uyurgezer mi, uyur gezer mi? TDK doğru yazılışı

Yazım kuralları açısından merak edilen kelimelerden biri de “uyurgezer”… Bu kelimenin doğru yazılışının nasıl olduğuna yönelik araştırmalar yapılıyor. İşte TDK’ya göre “uyurgezer” kelimesinin doğru yazılışı…
Yazım kuralları açısından merak edilen kelimelerden biri de “uyurgezer”… Bu kelimenin doğru yazılışının nasıl olduğuna yönelik araştırmalar yapılıyor. Uyurgezer mi, uyur gezer mi? İşte cevabı…
Google Trend verilerine göre, 2023 yılında “uyurgezer” kelimesinin nasıl yazıldığına dair binlerce araştırma yapılmış. Uyku sırasında, gözleri ve bilinci kapalı olan kişinin yatağından kalkıp dolaşması uyurgezerlik olarak tanımlanıyor.
Uyurgezer kelimesi iki ayrı kelimenin birleşmesiyle oluşuyor. TDK’ya göre bu kelimenin doğru yazışılı bitişik halinde olandır. Yani bu kelime ayrı yazılmaz.
Uyur gezer (yanlış kullanım)
Uyurgezer (doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Amcam uyurgezer olduğu için kapıları kilitli tutuyoruz.”
Cümle içinde kullanımı:
“Uyurgezerlik muhakkak doktora bildirilmesi gereken bir durum.”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.