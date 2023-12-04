Basınçölçer nasıl yazılır? Basınç ölçer mi, basınçölçer mi?

Yazım kuralları açısından merak edilen kelimelerden biri de “basınçölçer”… Bu kelimenin doğru yazılışının nasıl olduğuna yönelik araştırmalar yapılıyor. İşte TDK’ya göre basınçölçer doğru yazılımı?

Yazım kuralları açısından merak edilen kelimelerden biri de “basınçölçer”… Bu kelimenin doğru yazılışının nasıl olduğuna yönelik araştırmalar yapılıyor. “Basınçölçer” mi, “basınç ölçer” mi? İşte cevabı…

Belirtisiz isim tamlamaları, sıfat tamlamaları, isnat grupları, birleşik fiiller, ikilemeler, kısaltma grupları ve kalıplaşmış çekimli fiillerden oluşan ifadeler yeni bir kavramı karşıladıklarında birleşik kelime olurlar. Birleşik kelimeler belirli kurallar çerçevesinde bitişik veya ayrı olarak yazılır.

TDK NE DİYOR?

TDK’ya göre -an/-en, -r/-ar/-er/-ır/-ir, -maz/-mez ve -mış/-miş sıfat-fiil ekleriyle kurulan kalıplaşmış birleşik kelimeler bitişik yazılır: Buna istinaden “basınçölçer”in doğru yazımı bitişik yazılmasıdır.

Basınç ölçer (yanlış kullanım)

Basınçölçer (doğru kullanım)