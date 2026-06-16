Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. (FEDAŞ) tarafından yapılan açıklamaya göre; 16 Haziran 2026 Salı günü şebeke yenileme, yatırım ve işletme bakım çalışmaları nedeniyle Malatya'nın 5 büyük ilçesinde uzun süreli elektrik kesintileri yaşanacak.

İşte ilçe ilçe 16 Haziran 2026 Malatya elektrik kesintisi listesi

YEŞİLYURT Elektrik Kesintisi

Yeşilyurt ilçesinde hem işletme çalışmaları hem de müteahhit eliyle yürütülen bakım çalışmaları nedeniyle birçok mahallede 8 saati bulan kesintiler yaşanacak.

09:00 - 13:00 Saatleri Arası: Karakavak Mahallesi

09:00 - 17:00 Saatleri Arası (8 Saat): Duruldu, Fatih, Çayırköy, İkizce, Kuşdoğan, Gündüzbey, Üçgöze ve Salkonak Mahalleleri.

BATTALGAZİ Elektrik Kesintisi

Battalgazi ilçesinde yatırım ve bakım çalışmaları kapsamında sabah saatlerinden itibaren elektrik kısıtlamasına gidilecek.

09:00 - 17:00 Saatleri Arası (8 Saat): Bulgurlu (Yatırım Çalışması), Beydağı, Gülümuşağı, Uluköy, Fırıncı ve Üzümlü Mahalleleri.

DARENDE Elektrik Kesintisi

Darende’de yüklenici firma ve ekiplerin yapacağı işletme bakım çalışmaları nedeniyle şu mahallelerde elektrik kesintisi uygulanacak:

09:00 - 17:00 Saatleri Arası (8 Saat): Gökyar, Sandıkkaya, Ayvalı ve Akbaba Mahalleleri.

PÜTÜRGE Elektrik Kesintisi

Pütürge ilçesinde geniş bir bölgeyi kapsayan ekip çalışmaları nedeniyle tam 8 saat boyunca enerji verilemeyecek.

09:00 - 17:00 Saatleri Arası (8 Saat): Aktarla, Bölükkaya, Çığırlı, Gündeğer, Karşıyaka, Örmeli, Tatlıcak ve Yediyol Mahalleleri.

KULUNCAK Elektrik Kesintisi

Kuluncak ilçesinde planlanan bakım çalışmaları kapsamında bir mahalle etkilenecek.

09:00 - 17:00 Saatleri Arası (8 Saat): Kaynarca Mahallesi.