Dikkat! Malatya’da su kesintisi Kesinti kaç saat sürecek?

MASKİ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde su kesintisi olacağını duyurdu. İşte o ilçe ve mahalleler…
Malatya’da su kesintisi hangi mahallelerde var? Kesinti ne kadar sürecek? Sular ne zaman verilecek? Kesinti sebebi ne?
Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde su kesintisi olacağını duyurdu. İşte o ilçe ve mahalleler…
MASKİ’nin bildirdiği duyuruya göre, bugün 10.00 ile 19.00 arasında Hekimhan ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi’nde 150’lik içme suyu hattında oluşan arıza nedeni ile sular sınırlı verilecek.
Ayrıca Malatya’nın Yeşilyurt ve Battalgazi ilçesine bağlı Cirikpınar, Hidayet, İlyas mahallelerinde içme suyu hattında oluşan arıza nedeni ile kesinti yaşanabilir.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.