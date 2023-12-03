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Dikkat! Malatya’da su kesintisi Kesinti kaç saat sürecek?

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MASKİ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde su kesintisi olacağını duyurdu. İşte o ilçe ve mahalleler…
Dikkat! Malatya’da su kesintisi Kesinti kaç saat sürecek? mask
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MASKİ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde su kesintisi olacağını duyurdu. İşte o ilçe ve mahalleler…

Malatya’da su kesintisi hangi mahallelerde var? Kesinti ne kadar sürecek? Sular ne zaman verilecek? Kesinti sebebi ne?

Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde su kesintisi olacağını duyurdu. İşte o ilçe ve mahalleler…

MASKİ’nin bildirdiği duyuruya göre, bugün 10.00 ile 19.00 arasında Hekimhan ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi’nde 150’lik içme suyu hattında oluşan arıza nedeni ile sular sınırlı verilecek.

Ayrıca Malatya’nın Yeşilyurt ve Battalgazi ilçesine bağlı Cirikpınar, Hidayet, İlyas mahallelerinde içme suyu hattında oluşan arıza nedeni ile kesinti yaşanabilir.
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03 Ara 2023 - 16:25 Malatya- Yaşam

Muhabir  Salim Öz

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