EURO 2024 grupları belli oldu

EURO 2024’e ev sahipliği yapacak Almanya’nın Hamburg kentindeki Elbphilharmonie Konser Salonu’nda grup kuraları için tören düzenlendi. Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu’nu lider tamamlayan A Milli Futbol Takımı, kura çekimine 2. torbadan katıldı. Ev sahibi Almanya ile elemelerde gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan 20 takım kurada yer aldı. Grupları belirlenen diğer 3 takım ise 21-26 Mart tarihlerinde oynanacak play-off maçları sonrası netlik kazanacak. Play-off turunu geçmelerinin ardından takımlar finallerde yer alacak. EURO 2024, 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek.

EURO 2024 grupları şu şekilde oluştu:

A Grubu: Almanya, Macaristan, İskoçya, İsviçre

B Grubu: İspanya, Arnavutluk, Hırvatistan, İtalya

C Grubu: İngiltere, Danimarka, Slovenya, Sırbistan

D Grubu: Fransa, Avusturya, Hollanda, Play-off A kazananı

E Grubu: Belçika, Romanya, Slovakya, Play-off B kazananı

F Grubu: Portekiz, Türkiye, Çekya, Play-off C kazananı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı