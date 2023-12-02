EURO 2024 grupları belli oldu

EURO 2024’e ev sahipliği yapacak Almanya’nın Hamburg kentindeki Elbphilharmonie Konser Salonu’nda grup kuraları için tören düzenlendi. Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu’nu lider tamamlayan A Milli Futbol Takımı, kura çekimine 2. torbadan katıldı. Ev sahibi Almanya ile elemelerde gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan 20 takım kurada yer aldı. Grupları belirlenen diğer 3 takım ise 21-26 Mart tarihlerinde oynanacak play-off maçları sonrası netlik kazanacak. Play-off turunu geçmelerinin ardından takımlar finallerde yer alacak. EURO 2024, 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek.
EURO 2024 grupları şu şekilde oluştu:
A Grubu: Almanya, Macaristan, İskoçya, İsviçre
B Grubu: İspanya, Arnavutluk, Hırvatistan, İtalya
C Grubu: İngiltere, Danimarka, Slovenya, Sırbistan
D Grubu: Fransa, Avusturya, Hollanda, Play-off A kazananı
E Grubu: Belçika, Romanya, Slovakya, Play-off B kazananı
F Grubu: Portekiz, Türkiye, Çekya, Play-off C kazananı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.