MOTAŞ otobüslerinin hareket saatleri Hafta içi ve hafta sonu seferleri

2A-2C otobüsleri nereye gidiyor? 2A-2C otobüsleri saat kaçta kalkıyor? Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri MOTAŞ tarafından şehir içi toplu taşıma yapılıyor. İşte, Sevgi Evleri-Organize-AFAD’a ulaşım sağlayan 2A-2C otobüslerinin kalkış saatleri…
2A-2C: SEVGİ EVLERİ-ORGANİZE-AFAD
HAFTA İÇİ
Merkez kalkış Özal kampüs kalkış
07:00 07:30
07:30 08:00
08:00 08:40
08:30 09:10
09:00 08:40
09:40 10:20
10:20 11:00
11:00 11:40
11:40 11:20
12:20 13:00
13:00 14:20
14:20 15:00
15:00 15:40
16:20 17:00
17:00 17:40
18:00 18:40
19:00 19:40
HAFTA SONU
Merkez kalkış Özal kampüs kalkış
07:00 07:40
09:00 09:40
11:00 11:40
13:00 13:40
15:00 15:40
17:00 17:40
19:00 19:40
25G : KUŞDOĞAN CAFANA MERKEZ
25G otobüsleri nereye gidiyor? 25G otobüsleri saat kaçta kalkıyor? Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri MOTAŞ tarafından şehir içi toplu taşıma yapılıyor. İşte, Kuşdoğan Cafana Merkez’e ulaşım sağlayan 25G otobüslerinin kalkış saatleri…
25G: Kuşdoğan Cafana Merkez
HAFTA İÇİ
Merkez kalkış Cafana kalkış
06:30 07:00
09:30 10:10
13:00 13:40
15:30 16:10
18:30 19:00
HAFTA SONU
Merkez kalkış Cafana kalkış
06:30 07:00
09:30 10:10
13:00 13:40
15:30 16:10
18:30 19:00
17C otobüsleri nereye gidiyor? 17C otobüsleri saat kaçta kalkıyor? Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri MOTAŞ tarafından şehir içi toplu taşıma yapılıyor. İşte, Malatya’da Üniversite Araştırma Hastanesi Çilesiz Mahallesi Nikah Sarayı’na ulaşım sağlayan 17C otobüslerinin kalkış saatleri…
17C: ÜNİVERSİTE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇİLESİZ MAHALLESİ NİKAH SARAYI
HAFTA İÇİ
Nikah sarayı kalkış Üniversite Kalkış
07:00 -
07:20 -
07:40 -
08:00 -
08:30 -
09:00 -
10:00 -
11:00 -
12:45 -
13:30 -
14:15 14:40
15:00 15:20
15:45 16:00
16:30 16:45
17:15 -
18:00 -
19:00 -
HAFTA SONU
Nikah sarayı kalkış Üniversite Kalkış
07:00 -
07:30 -
08:30 -
09:30 -
10:30 -
11:30 -
12:30 -
13:30 -
14:30 -
15:30 -
16:30 -
17:30 -
18:30 -
19:30 -
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.