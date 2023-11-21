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MOTAŞ otobüslerinin hareket saatleri Hafta içi ve hafta sonu seferleri

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Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri MOTAŞ tarafından şehir içi toplu taşıma yapılıyor. İşte Malatya’da 2A-2C Sevgi Evleri-Organize-AFAD, 25G Kuşdoğan Cafana Merkez ve 17C Üniversite Araştırma Hastanesi Çilesiz Mahallesi Nikah Sarayı’na ulaşım sağlayan otobüslerin kalkış saatleri…

MOTAŞ otobüslerinin hareket saatleri Hafta içi ve hafta sonu seferleri mask
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2A-2C otobüsleri nereye gidiyor? 2A-2C otobüsleri saat kaçta kalkıyor? Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri MOTAŞ tarafından şehir içi toplu taşıma yapılıyor. İşte, Sevgi Evleri-Organize-AFAD’a ulaşım sağlayan 2A-2C otobüslerinin kalkış saatleri…

2A-2C: SEVGİ EVLERİ-ORGANİZE-AFAD

HAFTA İÇİ

Merkez kalkış             Özal kampüs kalkış

07:00                                 07:30

07:30                                  08:00

08:00                                  08:40

08:30                                  09:10

09:00                                  08:40

09:40                                  10:20

10:20                                  11:00

11:00                                 11:40

11:40                                 11:20

12:20                                  13:00

13:00                                 14:20

14:20                                  15:00

15:00                                  15:40

16:20                                  17:00

17:00                                 17:40

18:00                                 18:40

19:00                                  19:40

HAFTA SONU

Merkez kalkış             Özal kampüs kalkış

07:00                                 07:40

09:00                                  09:40

11:00                                 11:40

13:00                                 13:40

15:00                                  15:40

17:00                                 17:40

19:00                                  19:40

25G : KUŞDOĞAN CAFANA MERKEZ

 25G otobüsleri nereye gidiyor? 25G otobüsleri saat kaçta kalkıyor? Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri MOTAŞ tarafından şehir içi toplu taşıma yapılıyor. İşte, Kuşdoğan Cafana Merkez’e ulaşım sağlayan 25G otobüslerinin kalkış saatleri…

25G: Kuşdoğan Cafana Merkez

HAFTA İÇİ

Merkez kalkış             Cafana kalkış

06:30                                 07:00

09:30                                  10:10

13:00                                 13:40

15:30                                  16:10

18:30                                  19:00

HAFTA SONU

Merkez kalkış             Cafana kalkış

06:30                                 07:00

09:30                                  10:10

13:00                                 13:40

15:30                                  16:10

18:30                                  19:00

17C otobüsleri nereye gidiyor? 17C otobüsleri saat kaçta kalkıyor? Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri MOTAŞ tarafından şehir içi toplu taşıma yapılıyor. İşte, Malatya’da Üniversite Araştırma Hastanesi Çilesiz Mahallesi Nikah Sarayı’na ulaşım sağlayan 17C otobüslerinin kalkış saatleri…

17C: ÜNİVERSİTE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇİLESİZ MAHALLESİ NİKAH SARAYI

HAFTA İÇİ

Nikah sarayı kalkış        Üniversite Kalkış

07:00                                      -

07:20                                      -

07:40                                      -

08:00                                      -

08:30                                      -

09:00                                      -

10:00                                      -

11:00                                      -

12:45                                      -

13:30                                      -

14:15                                  14:40

15:00                                  15:20

15:45                                   16:00

16:30                                   16:45

17:15                                      -

18:00                                      -

19:00                                      -

HAFTA SONU

Nikah sarayı kalkış        Üniversite Kalkış

07:00                                      -

07:30                                      -

08:30                                      -

09:30                                      -

10:30                                      -

11:30                                      -

12:30                                      -

13:30                                       -

14:30                                      -

15:30                                       -

16:30                                       -

17:30                                     -

18:30                                      -

19:30                                      -

 

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Malatya- Gündem

Muhabir  Salim Öz

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