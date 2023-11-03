03 Kas 2023 - 22:59- Gündem

Çanakkale Savaşı’nda şehit olan Malatyalılar

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Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığından alınan veriler, Çanakkale Savaşı’nda illere göre şehit olanların sayılarını ortaya koydu. O büyük mücadelede Malatyalı askerler de vardı…
Çanakkale Savaşı’nda şehit olan Malatyalılar mask
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Türkiye Cumhuriyeti, bir asrı devirdi ve 100. yılını 29 Ekim’de kutladı. Cumhuriyet ile sonuçlanan o kutlu Kurtuluş Savaşı’nın öncüsü, başlangıcı olarak kabul gören Çanakkale Savaşı ve Muharebeleri ise bugün halen gözyaşları ile anılıyor.

Çanakkale Savaşı ve Muharebelerinde birçok milletten ve elbette şehirden askerler bulunmuştu. Bugün halen gururla, onurla ve gözyaşları ile anlatılan Çanakkale Savaşı’nda şehit olanlar ise minnetle yad ediliyor.

Öte yandan bir araştırma platformu Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı web sitesinden aldığı bilgilerle Türkiye genelindeki illerden Çanakkale’ye giderek orada savaşa katılan ve şehit olanların şehir bazında sayılarını ortaya koydu.

MALATYA ŞEHİTLERİ

Bu kapsamda Çanakkale Savaşı’nda illere göre şehit sayıları haritasına göre, Malatya’da 124 asker oraya gidip şehit olmuştu. Haritada özellikle Marmara, Ege ve Akdeniz’den binlerce kişinin buraya gittiği görülürken, o zamanın ulaşım şartlarının kötülüğü ve her yerde bir teyakkuzun olmasının Doğu ve Karadeniz’in bir kısmından daha az kişinin gitmesine neden olduğu ifade ediliyor.

BÜTÜN ŞEHİRLER MÜCADELE VERDİ

Diğer taraftan çevre illerden Elazığlı 152 asker, Erzincanlı 276 asker, Sivaslı 251 asker, Kahramanmaraşlı 200 asker, Şanlıurfalı 231 asker ve daha yüzlerce asker Çanakkale’ye giderek savaşta şehit olmuştu.

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03 Kas 2023 - 22:59 Malatya- Gündem

Muhabir  Mehmet Kıroğlan

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