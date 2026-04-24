Tunceli’den Sivas’a giden küçükbaş hayvan yüklü tır, Malatya’nın Arapgir ilçesinde devrildi. Gece yarısı meydana gelen kazada tır sürücüsü ve yanındaki çoban hastaneye kaldırılırken, acı tablo gün ağarınca netleşti.

VİRAJDA KONTROL KAYBOLDU

Kaza, gece saatlerinde Arapgir güzergahında meydana geldi. Engün Ekici isimli yetiştiriciye ait 250 küçükbaş hayvanı taşıyan tır, virajı alamayarak yan yattı. Direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yaşanan kazada, dev araç metrelerce sürüklendi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerini savaş alanına çeviren kazanın ardından sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaralanan sürücü ve çobanın ilk müdahaleleri yolda yapıldı ve ardından en yakın hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındılar.

YOL KENARINDA ACI MANZARA

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kazanın bilançosu ortaya çıktı. Kazada yaklaşık 100 koyun telef oldu. Bölgeye gelen vinç yardımıyla devrilen tır kaldırılırken, yol kenarına savrulan hayvanlar kazanın şiddetini gözler önüne serdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.