Malatya temsilcisi, sezonun en kritik deplasmanlarından birinde hata yapmadı. Play-off hattındaki yerini sağlamlaştırmak isteyen Yeşil-Beyazlılar, Ağrı deplasmanından çıkardığı 3 puanla hedefine bir adım daha yaklaştı.

13. DAKİKADA GELEN KRİTİK GOL

Ağrı Vali Lütfü Yiğenoğlu Stadyumu’nda oynanan karşılaşmaya kontrollü başlayan Yeşilyurtspor, 13. dakikada aradığı golü buldu. Güney’in kullandığı kornerde savunmanın ters dokunuşu ağlara gidince, Malatya ekibi maçın başında skor üstünlüğünü yakaladı.

SAVUNMA DİSİPLİNİ GALİBİYETİ GETİRDİ

Maçın geri kalanında rakip baskısına karşı dirençli bir futbol sergileyen Yeşilyurtspor, oyun disiplininden taviz vermedi. Özellikle ikinci yarıda kalesini gole kapatan ve mücadele gücünü diri tutan ekip, skoru korumayı başararak play-off yolunda en kritik virajlardan birini kayıpsız geçti.

TARAFTAR YALNIZ BIRAKMADI

Bu önemli mücadelede Malatya’dan gelen taraftarlar da takımlarını yalnız bırakmadı. 90 dakika boyunca takımlarına destek veren futbolseverler, maç sonunda gelen 3 puanın coşkusunu futbolcularla birlikte yaşadı. Yeşilyurtspor, bu moralle ligdeki son maçına odaklandı.