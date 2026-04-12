Malatya’da vatandaşın cebindeki parayı nereye ve nasıl harcadığına dair merak edilen sorular cevabını buldu. Yapay zekânın birçok veriyi analiz ederek hazırladığı “Tasarruf ve Harcama Haritası”, şehrin ekonomik röntgenini çekti. Sonuçlar, kırsalın disiplini ile merkezin tüketim hızı arasındaki uçurumu gözler önüne seriyor.

ZİRVEDE DOĞANŞEHİR VAR!

Algoritmaların bütçe disiplini ve harcama dengesi üzerinden yaptığı puanlamaya göre, Malatya’nın en temkinli ilçesi Doğanşehir seçildi. Gereksiz tüketimden en uzak duran ve bütçesini en verimli yöneten Doğanşehirliler, listenin ilk sırasına yerleşti. Onu, temel harcamalardaki yüksek disipliniyle Kuluncak takip etti.

MERKEZ İLÇELER TÜKETİMİN ODAĞINDA

Yapay zekânın mercek altına aldığı Battalgazi ve Yeşilyurt ise harcama trafiğinin en yoğun olduğu bölgeler olarak kayıtlara geçti. Şehirleşme hızı ve sosyal hayatın etkisiyle bu ilçelerde gider kalemlerinin tasarruf oranını geride bıraktığı tespit edildi.

"SIR AZ HARCAMAK DEĞİL, PLANLI OLMAK"

Veri madenciliği sonuçlarını değerlendiren teknoloji uzmanları, bu tablonun sadece "az harcamak" anlamına gelmediğini belirtiyor. Yapay zekâ verileri, Doğanşehir ve Kuluncak gibi ilçelerde "planlı ekonomi yönetimi" bilincinin çok daha yerleşik olduğunu ve uzun vadeli mali dengenin başarıyla kurulduğunu kanıtlıyor.