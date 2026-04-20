Depremin izlerini silmeye çalışan Malatya’da, saha çalışmaları sadece beton ve demirden ibaret kalmıyor. AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Valilik düzeyindeki üst düzey toplantıların ardından doğrudan sokağa inerek, mahalle sakinleri ve muhtarlarla bir araya geldi. Yapılan ziyaretlerde internetten sulamaya, eğitimden altyapıya kadar pek çok sorun dosya haline getirildi.

VALİLİKTE KRİTİK ZİRVE

Sürecin ilk durağı Malatya Valiliği oldu. Vali Seddar Yavuz başkanlığında; Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, ilçe belediye başkanları ve kurum müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda Ölmeztoprak, sahadaki ilerlemenin hızlanması için "kurumlar arası tam koordinasyon" vurgusu yaptı. Toplantıda, konut teslim süreçlerinde yaşanan teknik detaylar ve çözüm bekleyen dosyalar masaya yatırıldı.

MUHTARLAR VE VATANDAŞLAR SORDU "ALT YAPI VE SULAMA NE OLACAK?"

Milletvekili Ölmeztoprak’ın Aşağı Gölpınar, Sütlüce ve Mahmutlu mahalle muhtarlarıyla gerçekleştirdiği buluşma, bölgedeki acil ihtiyaçları gün yüzüne çıkardı.

Vatandaşların en çok dile getirdiği konulardan biri olan internet altyapı yetersizliği notlar arasına alındı. Üreticiye Sulama Desteği: Yaklaşan sulama sezonu öncesi tarımsal faaliyetlerin aksamaması için MASKİ ve ilgili kurumlarla anlık temas sağlandı.

"GÖNÜL KÖPRÜLERİYLE YARALARI SARACAĞIZ"

Sadece teknik sorunları değil, sosyal hayatın eksikliklerini de takip eden Ölmeztoprak, Dilek Mahallesi’nde gerçekleştirdiği hane ziyaretlerinde Malatyalıların kapısını çaldı. Otizm Anneleri Derneği ziyaretiyle özel gereksinimli bireylerin taleplerini dinleyen Ölmeztoprak; nişan ve düğün törenlerine katılarak hemşehrilerinin sevinçlerine de ortak oldu.

Milletvekili Ölmeztoprak, sahadaki her bir talebin takipçisi olacaklarını belirterek, “Şehrimizin her köşesinde kurduğumuz bu gönül köprüleriyle, gönül bağlarımızı da büyütmeyi sürdürüyoruz” mesajını verdi.