Milli gururumuz Rıza Kayaalp, 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda bir kez daha tarihin eşiğinde! Arnavutluk’un başkenti Tiran’da düzenlenen dev organizasyonda finale yükselen Rıza, 13. altın madalyasını alarak kırılması güç bir rekora imza atmak istiyor. Peki, Rıza Kayaalp final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda şifresiz izlenecek? İşte tüm detaylar...

RIZA KAYAALP FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Arnavutluk'ta düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda rakiplerini tek tek deviren Rıza Kayaalp, dev final için mindere çıkıyor. Heyecanla beklenen final müsabakası bugün (21 Nisan 2026 Salı) gerçekleştirilecek.

Dünya Güreş Birliği tarafından açıklanan programa göre, akşam seansı ve final karşılaşmaları saat 18.00’de başlayacak. Rıza Kayaalp’in maçı, sıklet sıralamasına göre bu saatten itibaren takip edilebilecek.

RIZA KAYAALP FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA? (ŞİFRESİZ İZLE)

Sporseverlerin ekran başına kilitleneceği bu tarihi mücadele, Türkiye'nin spor ekranı TRT Spor Yıldız kanalından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. 13. kez Avrupa’nın zirvesine çıkmayı hedefleyen milli sporcumuzun maçı, dijital platformlar üzerinden de naklen izlenebilecek.

RIZA’NIN RAKİBİ KİM? REKORA SADECE BİR ADIM KALDI!

Finalde Rıza Kayaalp’in karşısında zorlu bir rakip var. Milli güreşçimiz, geçen yılın Dünya ikincisi olan Macar sporcu Darius Atilla Vitek ile altın madalya mücadelesi verecek.

Bugüne kadar Avrupa şampiyonalarında 12 altın ve 2 gümüş madalya kazanan Rıza Kayaalp, kariyerinin 15. Avrupa finalinde galip gelmesi durumunda 13. şampiyonluğunu ilan ederek Türk spor tarihine adını altın harflerle bir kez daha kazıyacak.

RIZA KAYAALP’İN KARİYERİNDEKİ UNUTULMAZ BAŞARILAR

Yozgat’ın Kavurgalı köyünden çıkan ve dünyanın en dominant grekoromen güreşçilerinden biri haline gelen Rıza Kayaalp'in madalya koleksiyonu göz kamaştırıyor:

Olimpiyatlar: 2012 Londra (Bronz), 2016 Rio (Gümüş), 2020 Tokyo (Bronz).

Dünya Şampiyonlukları: 5 kez zirve (2011, 2015, 2017, 2019, 2022).

Avrupa Şampiyonlukları: Tam 12 kez altın madalya!

HAYDİ RIZA! TÜM TÜRKİYE BU AKŞAM SENİNLE!