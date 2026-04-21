Dünyanın kilitlendiği durum olan Orta Doğu'da ateşkesin bitmesine sadece saatler kalırken, enerji piyasalarındaki sert dalgalanma herkesin nefesini kesiyor. ABD yönetiminin uzlaşmaya soğuk baktığı, İran'ın ise "savaş kimseye yaramaz" mesajı verdiği bu kritik eşikte, dikkatler dünyanın en önemli enerji koridoru Hürmüz Boğazı'na çevrildi. Küresel petrol arzının adeta kalbi konumundaki bu devasa boğazda gemi trafiğinin durma noktasına gelmesi, akıllara anında akaryakıt zamlarını ve ekonomik krizi getirdi. Uzmanlar açıkça uyarıyor; eğer masada bir anlaşma çıkmazsa dünyayı çok ağır bir enerji şoku bekliyor. Peki ama "petrol fiyatları yükselecek mi, ateşkes biterse dünya ekonomisine ne olur, brent petrol 130 doları görür mü ve Citigroup petrol tahmini ne yönde?"

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA SON DURUM NE, TANKER TRAFİĞİ NEDEN DURDU?

Basra Körfezi'nin dünyaya açılan en kritik kapısı olan Hürmüz Boğazı'nda şu sıralar derin bir sessizlik hakim. Küresel petrol sevkiyatının yaklaşık yüzde 20'sini tek başına sırtlayan bu stratejik hatta, tanker geçişleri neredeyse tamamen durdu. Sevkiyattaki bu devasa tıkanıklık, Brent petrol fiyatlarını 94 dolar bandında sıkıştırırken, fiyatların daha da yukarı fırlaması için büyük bir baskı yaratıyor.

50 GÜNLÜK PETROL KESİNTİSİ DÜNYA EKONOMİSİNE NE KADAR ZARAR VERDİ?

Hürmüz Boğazı'nda yaklaşık 50 gündür devam eden teslimat krizinin faturası giderek ağırlaşıyor. Sevkiyat yapılamadığı için küresel piyasadan çekilen petrol miktarı hızla 1 milyar varil sınırına dayandı. Böylesine devasa bir kaybın dünya ekonomisinde yarattığı tahribatın ise şimdiden 50 milyar doları aştığı uzmanlar tarafından hesaplanıyor.

CİTİGROUP PETROL TAHMİNİ NEDİR, BRENT PETROL 130 DOLAR OLUR MU?

Dünyaca ünlü finans devi Citigroup'un paylaştığı son analiz, yaklaşan tehlikenin boyutlarını gözler önüne seriyor. Hazırlanan rapora göre; Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanıklık çözülemez ve bir ay daha devam ederse, petrol fiyatlarının doğrudan 110 dolara çıkması bekleniyor. Eğer kriz çözülmez ve kapanma iki ay sürerse, asıl felaket senaryosu devreye girecek ve varil fiyatı 130 doları görecek. Bu karanlık senaryoda dünyadaki toplam petrol arzı kaybının 1,7 milyar varile ulaşacağı öngörülüyor.

ATEŞKES UZATILACAK MI, ABD VE İRAN NE DİYOR?

Washington yönetimi ateşkesin uzatılmasına sıcak bakmadığını defalarca duyursa da, kapalı kapılar ardında diplomasi trafiği hız kesmeden sürüyor. ABD'nin müzakereleri sürdürmek için Pakistan üzerinden zemin aradığı, Tahran yönetiminin ise "savaş kimsenin çıkarına değil" diyerek tansiyonu düşürmeye çabaladığı konuşuluyor. Analistlere göre piyasaların temel beklentisi; ateşkesin bir şekilde uzatılması ve daha kapsamlı bir barış anlaşmasına imza atılması yönünde.

YAZ AYLARINDA PETROL KRİZİ YAŞANACAK MI?

Bölgedeki silah sesleri bugün sussun ya da susmasın, tehlike tam olarak geçmiş değil. Uzmanlar, çatışmalar bitse bile küresel petrol stoklarının önümüzdeki yaz aylarında son yılların en dip seviyelerini göreceği konusunda piyasaları uyarıyor. Diplomatik müzakerelerin çökmesi ve tarafların masadan kalkması halinde ise, dünyanın çok daha uzun süreli ve yıkıcı bir arz şoku ile baş başa kalacağı kesin gözüyle bakılıyor.