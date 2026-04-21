Malatya’da bahar sevinci ve don endişesi bir arada yaşanıyor. Kayısı ağaçları "beyaz gelinliğini" giyerken, tezgâhlara inen ilk çağlaların fiyatı ise cep yakıyor. İşte Malatya çağla piyasasında son durum...

MERSİN’DEN GELDİ, ETİKETİYLE ŞAŞIRTTI

Kayısının başkenti Malatya’da henüz yerli çağla hasadı başlamadı ancak sabırsızlıkla beklenen lezzet tezgâhlara indi. Mersin’den getirilen ilk ürünler, Malatya çarşı ve pazarlarında yerini aldı. Turfanda olması nedeniyle fiyatlar oldukça yüksek seyrediyor. Sokak tezgahlarında 150 TL’den alıcı bulan çağla, market raflarında 200 TL bandına kadar yükselerek sezonun rekorunu kırdı.

ÜRETİCİNİN GÖZÜ GÖKYÜZÜNDE ZİRAİ DON RİSKİ KAPIDA MI?

Kayısı bahçelerinin beyaza bürünmesiyle birlikte Malatyalı üreticiler için kritik "hassas dönem" başladı. Ağaçların çiçek açtığı bu evrede, Meteoroloji’den gelecek haberler büyük önem taşıyor. Üreticiler, "beyaz gelinlik" olarak adlandırdıkları çiçeklerin zirai don nedeniyle zarar görmesinden endişe ediyor.

KRİTİK SÜREÇ ÇAĞLA OLUŞUMU TAKİPTE

Hava şartlarına karşı oldukça duyarlı olan kayısı ağaçları, şu an çağla oluşum sürecine geçiş yapıyor. Malatya genelinde çiftçiler, olası bir soğuk hava dalgasına karşı teyakkuzda beklerken, bir yandan da bereketli bir sezonun hayalini kuruyor. Yerli çağlanın piyasaya girmesiyle birlikte fiyatların normal seviyelere çekilmesi bekleniyor.