Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi Nisan ayı toplantısında Yeşilyurt ilçesi Çilesiz Mahallesi 368 ada 10 numaralı parsel için teklif edilen 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği, komisyon raporu doğrultusunda şehircilik ilkeleri ve planlama esaslarına aykırı bulunarak reddedildi.

“YAPILAŞMA ŞARTLARININ YENİDEN DÜZENLENMESİ İSTENDİ”

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi’nde yapılan Nisan ayı toplantısında Yeşilyurt ilçesi Çilesiz Mahallesi 368 ada 10 numaralı parselde mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında “Ticaret-Konut Alanı (TİCK)” olarak belirlenen yapılaşma koşullarında değişiklik talep edildi. Mevcut planda TAKS=0.25, KAKS=1.75 ve BL=7 kat olan yapılaşma şartlarının, TAKS=0.40 olacak şekilde yeniden düzenlenmesi istendi.

Ancak hazırlanan plan değişikliği, Yeşilyurt Belediye Meclisi’nin 05.11.2025 tarih ve 413 sayılı kararıyla daha önce reddedilmişti. Söz konusu teklif, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 7. maddesi kapsamında; şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve teknikleri açısından yeniden değerlendirildi.

“TEKLİFİN YETERLİ GÖRÜLMEDİĞİ İFADE EDİLDİ”

Komisyon tarafından yapılan incelemede, plan değişikliğinin mevzuata ve plan bütünlüğüne uygun olmadığı kanaatine varıldı. Raporda, planların pafta, gösterim, plan notları ve plan raporu ile bir bütün olduğu vurgulanarak, teklifin bu çerçevede yeterli görülmediği ifade edildi.

Sonuç olarak, ilçe belediye meclisinden geçen ret kararının kabulü yönünde görüş bildirildi ve teklif Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından da reddedildi.

Söz konusu gündem maddesi şu şekilde:

“Dosya içeriğinde yapılan incelemelerde; Malatya İli, Yeşilyurt İlçesi, Çilesiz Mahallesi 368 ada 10 numaralı parsel yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "Ticaret-Konut Alanı (TİCK), TAKS=0.25, KAKS=1.75 ve BL=7 Kat" olan yapılaşma koşullarının, yapı nizamı ve emsal değeri korunarak "Ticaret-Konut Alanı (TİCK), TAKS=0.40, KAKS=1.75 ve BL=7 Kat" olarak yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlatılan ve Yeşilyurt Belediye Meclisi'nin 05.11.2025 tarih ve 413 sayılı kararı ile reddedilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 7 nci maddesinde geçen "... her tür ve ölçekteki mekânsal planlar planlama ilke ve esaslarına, planların hazırlanması ile ilgili standartlara, gösterim tekniklerine ve tanımlara uygun olarak yapılır: b) Planlar; pafta, gösterim, plan notları ve plan raporu ile bir bütündür." hükümleri doğrultusunda incelenmiş olup, şehircilik ilkeleri ve planlama teknikleri açısından değerlendirilerek İlçe Belediye Meclisinden geçtiği şekliyle reddin kabulü komisyonumuzca uygun görülmüştür.”