Malatya, binlerce yıllık geçmişiyle Anadolu’nun en köklü duraklarından biri. Ancak bu şehri rakiplerinden ayıran ve "Doğu’nun İncisi" unvanını perçinleyen öyle özellikleri var ki, duyanlar bir kez daha hayran kalıyor. İşte Malatya’yı Malatya yapan, listemizin 3. maddesinde ise ezber bozan o detaylar:

1. GÜNEŞİN ALTIN YUMURTASI DÜNYA LİDERLİĞİ

Malatya denince akla gelen ilk şey elbette kayısı. Ancak bu sadece bir meyve değil, Avrupa Birliği’nden coğrafi işaret almış bir dünya markası. Dünya kuru kayısı ihtiyacının yaklaşık yüzde 80’ini tek başına karşılayan Malatya, bu alanda rakipsiz bir otorite konumunda.

2. DOĞA HARİKASI LEVENT VADİSİ

65 milyon yıl öncesine dayanan jeolojik oluşumlarıyla Levent Vadisi, adeta bir doğa mucizesi. ABD’deki Büyük Kanyon ile yarışan bu devasa vadi, cam seyir terasıyla adrenalin tutkunlarının ve fotoğrafçıların bir numaralı adresi haline geldi.

3. İNSANLIK TARİHİNİN SIFIR NOKTASI ARSLANTEPE

İşte herkesi şaşırtan o madde! Malatya’daki Arslantepe Höyüğü, sadece bir ören yeri değil; dünyanın ilk bürokrasisinin temellerinin atıldığı, tarihin ilk saray yapısının bulunduğu yer. UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Arslantepe, insanlığın "devlet" kavramıyla tanıştığı ilk nokta olarak tüm dünyanın dikkatini çekiyor.

4. STRATEJİK KİLİT KÜRESEL GÜVENLİĞİN MERKEZİ

Malatya, sadece kültürüyle değil, stratejik konumuyla da dünyanın odağında. Özellikle Kürecik Radar Üssü gibi uluslararası öneme sahip noktalar, şehri jeopolitik haritada "vazgeçilmez" kılıyor. Malatya, Doğu Anadolu’nun en güvenli ve en kilit kapısı olma özelliğini koruyor.

5. GASTRONOMİ MİRASI KÖFTENİN 70 ÇEŞİDİ

Malatya mutfağı, sadece yemek değil bir kültür mirasıdır. Bulgurun sanata dönüştüğü bu mutfakta; Analı Kızlı’dan Kiraz Yaprağı Sarması’na, Kâğıt Kebabı’ndan içli köfteye kadar tam 70 çeşit köfte yapılıyor. Bu zenginlik, şehri gastronomi turizminin parlayan yıldızı yapıyor.