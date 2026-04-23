Malatya’da bugün hava koşulları genel olarak parçalı ve yer yer çok bulutlu seyredecek. Meteorolojik değerlendirmelere göre, özellikle ilin kuzey kesimlerinde aralıklı sağanak yağış ve yağmur etkili olacak. Yüksek rakımlı bölgelerde ise yağışların karla karışık yağmur şeklinde görülmesi tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, gün içinde önemli bir sıcaklık değişimi öngörülmüyor.

Rüzgarın ise güneyli yönlerden orta kuvvette, yer yer kuvvetli esmesi, öğle saatlerinden itibaren ise zaman zaman fırtına (50-70 km/s, yüksek kesimlerde 80 km/s) şeklinde etkili olması bekleniyor. Yetkililer, kuvvetli rüzgar nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması ile soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.

MERKEZ VE İLÇELERDE HAVA DURUMU

Merkez: Parçalı yer yer çok bulutlu 20 derece,

Akçadağ: Parçalı yer yer çok bulutlu 19 derece,

Arapgir: Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı ve yağmurlu 16 derece,

Arguvan: Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı ve yağmurlu 17 derece,

Battalgazi: Parçalı yer yer çok bulutlu 21 derece,

Darende: Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı ve yağmurlu 19 derece,

Doğanşehir: Parçalı yer yer çok bulutlu 16 derece,

Doğanyol: Parçalı yer yer çok bulutlu 20 derece,

Hekimhan: Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı ve yağmurlu 18 derece,

Kale: Parçalı yer yer çok bulutlu 20 derece,

Kuluncak: Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı ve yağmurlu 17 derece,

Pütürge: Parçalı yer yer çok bulutlu 17 derece,

Yazıhan: Parçalı yer yer çok bulutlu 22 derece,

Yeşilyurt: Parçalı yer yer çok bulutlu 20 derece.