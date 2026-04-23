Türkiye’nin demografik yapısını ortaya koyan 2025 yılı hanehalkı istatistiklerinde Malatya’nın güncel tablosu netleşti. Toplam 236 bin 48 hanehalkının bulunduğu kentte, hanelerin büyük çoğunluğunu çocuksuz veya çocukları reşit olmuş aileler oluştururken; 0-17 yaş grubunda en az bir çocuk barındıran hanelerin oranı yüzde 40,9 olarak kayıtlara geçti. Bu veriyle Malatya, Türkiye ortalaması olan yüzde 41,9’un hemen altında yer aldı.

HANELERDEKİ ÇOCUK SAYISI AZALIYOR

Malatya özelinde çocuklu hanelerin kendi içindeki dağılımı incelendiğinde, çekirdek aile yapısındaki değişim dikkat çekti. Kentteki hanelerin yüzde 17,7’sinde sadece bir çocuk bulunurken, iki çocuklu hanelerin oranı yüzde 14,3’te kaldı. Çocuk sayısı arttıkça hane oranlarının hızla düştüğü görülürken, üç çocuklu haneler yüzde 6,4, dört çocuklu haneler yüzde 1,8 ve beş ile üzeri çocuk barındıran kalabalık haneler ise sadece yüzde 0,7’lik bir paya sahip oldu.

TÜRKİYE GENELİNDE ŞANLIURFA VE TUNCELİ FARKI

Ülke genelindeki 26 milyon 977 bin 795 hane incelendiğinde; çocuklu hane oranının en yüksek olduğu il yüzde 68,2 ile Şanlıurfa oldu. Listenin diğer ucunda ise yüzde 27,3 ile çocuklu hane oranının en düşük olduğu il Tunceli olarak belirlendi. Malatya, yüzde 59,1’lik "çocuk bulunmayan hane" oranıyla, Türkiye’deki genel eğilime paralel bir seyir izleyerek orta sıralardaki yerini korudu.

MALATYA HANEHALKI ÇOCUK SAHİPLİĞİ ÖZETİ

Toplam Hane Sayısı: 236 bin 48

Çocuk Bulunmayan Haneler: Yüzde 59,1

En Az Bir Çocuklu Haneler: Yüzde 40,9

Tek Çocuklu Aileler: Yüzde 17,7

İki Çocuklu Aileler: Yüzde 14,3

Üç Çocuklu Aileler: Yüzde 6,4

Dört Çocuklu Aileler: Yüzde 1,8

Beş ve Üzeri Çocuklu Aileler: Yüzde 0,7