Malatya’da, Malatya-Elazığ karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı, kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.15 sıralarında Turgut Özal Tıp Merkezi kavşağı mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki 23 AGN 372 plakalı otomobil ile 44 AHD 443 plakalı araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri devrilerek ters döndü.

İhbar üzerine olay yerine Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler kazaya kısa sürede müdahale ederken, yaralanan 2 vatandaş olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların Turgut Özal Tıp Merkezi’nde tedavi altına alındığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.