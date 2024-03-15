Yapın da görelim!

AK Parti'nin bir ilçe belediye başkan aday geçtiğimiz günlerde bir mahalle ziyaretinde, vatandaşlarla bir araya geldi.

Konuşmalarında adeta dalga geçer gibi, şaka yapar gibi 55 bin konutu 1 yılda yapacaklarını dile getirdi. Ve bunu söyleyenin bakanlarımız olduğunu aktardı.

Durumu değerlendirecek olursak, bakan istediğini söyleyebilir, bu işlerle sizler ilgileneceksiniz. Dolayısı ile halkında muhatabı sizler olacaksınız.

6 Şubat depreminin ardından konutların iadesi için 1 yıl süre istenmişti. İstenen süre verildiğine ve bu süre tamamlandığında 6 bin küsur konut yapılmıştı.

Burada devletimize çamur atmıyorum. Buradan şunu çıkartabiliyoruz: Devlet 1 yılda 6 bin küsur konut yapabiliyormuş. Demek ki standardı bu. En azından Türkiye’mizin standardı.

Devlet bile 1 yılda 6 bin küsur konut yaparken siz nasıl olacak da 1 yılda 55 bin konut yapacaksınız?

Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı gibi yurtdışından para getirmek gibi bir planınız var ise buyurunuz.

Devletimizi sizlerin bünyesinde kıyas ettiğimizde arada 49 BİN KONUT fark çıkıyor. Yani siz devlete binaen 49 bin fazladan konut yapmış olacaksınız 1 yıl içerisinde. Ben bu hesabın ardına eşittir (=) işaretini koyup şu cümleyi yazmakta bir sakınca görmem elbette ki: Seçimi kazanmak için her tuşa basıyorlar!

O ilçe belediye başkan adayını Malatya tanır. Kişiliğini ve karakterini, meslek hayatını... Hatta depremin ardından farklı bir ilde kendi isteği doğrultusunda işini yaptığını da.

Siyaset makamının kişilikleri bozmaması gerekir.

Bir bakımdan aslanın görevi ceylanı yemektir. Tıpkı bu örnekte de olduğu gibi siyasetin vazifesi de değiştirir. Önemli olan iyi manevralar ile siyaset akımına kapılamamaktır.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, mart ayı meclis toplantısında değerlendirdi ve bir sevincini de paylaştı.

Ailesi ile vakit geçireceğinden mutlu ve memnun olduğunu dile getirdi. Ne de olsa iyisi ile kötüsü ile bu şehrin belediye başkanlığını yaptı. Memnunmuş gibi görünmesi gayet normal tabii.

Demem o ki, insanlar makamlarına oturmalarının ardından vazifelerinin sonlarına geldiklerinde, hizmetlerini arkalarına alarak başları dik olarak kalkmaları gerekir koltuktan!