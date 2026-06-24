Lezzet Caddesi Dereye Iniyor Yeşilyurt’un Çehresini Değiştirecek 5 Kilometrelik Yeşil Koridor!

Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, ilçenin tarihi ve doğal dokusunu yeniden canlandıracak vizyon projelerden biri olan Beylerderesi Yaşam Vadisi Projesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Yeşilyurt Belediyesi, Çırmıhtı merkezden Abdülhamid Han Köprüsü’ne kadar uzanan devasa bir hat ile bölgenin çehresini tamamen değiştirmeye hazırlanıyor.

Başkan İlhan Geçit, projenin kapsamını ve hedeflerini şu şekilde ifade ett:

"Beylerderesi Yaşam Vadisi, Çırmıhtı merkezden başlıyor, Abdülhamid Han Köprüsü’ne kadar gidiyor. 4.7 kilometrelik bir mesafe. Burayı Lezzet Caddesi ile birleştirmeyi düşünüyoruz. Burayla ilgili bisiklet, yürüyüş yolu, rekreasyon alanı çalışmamız var.”

Projenin tamamlanmasıyla birlikte Derme Deresi’nin her iki yakası da rekreasyon alanı olarak Yeşilyurt halkına kazandırılacak. Toplamda 5 kilometreyi aşan bu hat, ünlü Lezzet Caddesi ile de entegre edilerek hem yerli hem de yabancı turistler için büyük bir cazibe merkezi haline getirilecek.