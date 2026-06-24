Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya il örgütünde hareketli saatler yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Merkezi'ne zorla girilmesinin ardından başlayan süreçte, resmi görevden alınan eski İl Başkanı Barış Yıldız ve beraberindeki partililer, il binası önünde protesto eylemi gerçekleştirdi. Bina önünde toplanan kalabalığa hitap eden Barış Yıldız, gece yarısı çilingir marifetiyle yapılan devir teslime ve yeni yönetime çok sert sözlerle yüklendi.

"GECE YARISI HIRSIZ GİBİ ÇİLİNGİRLE GİRDİLER"

İl binasına giriliş şeklini sert bir dille eleştiren Barış Yıldız, partinin iradesinin binada değil meydanda olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Bu tiyatro herhangi bir mahkeme kararı olmadan icra yoluyla, bize herhangi bir tebligat yapılmadan... Gece yarısı hırsız gibi kapıyı çilingirle açarak binaya girdiler. Onlar sanıyorlar ki binada oturunca marifeti koltukta sanıyorlar. Marifeti binada sanıyorlar. Onlar içeride olunca sanıyorlar ki bu partiyi, bu partinin üyelerini yönetebileceklerini sanıyorlar. Ama bu partinin idaresi, bu partinin iradesi bugün orada birinci katta değil, burada meydandadır, meydandadır."

"SOSYAL MEDYA TROLLÜ OLANLAR BUGÜN İÇERİDE"

Bina içinde bulunan yeni yönetimi sosyal medya üzerinden partiyi yıpratmakla suçlayan Yıldız, arkalarında halk desteği olmadığını iddia etti:

"Partimize geldikleri günden beri sosyal medyada 4-5 yıldır yapılan tüm seçimlerde partiyi sürekli kötüleyen, sürekli eleştiren, sosyal medyada sahte hesaplarla ve kendi hesaplarıyla sürekli olarak partiye dair bir aidiyetleri olmadan, utanmadan, sıkılmadan trollük yapıp partiyi eleştirenler, birisi kadın 2-3 tane trol, bugün içerideler. Troller içeride, sosyal medya ve bu partiyi yıpratanlar içeride. Bu partiye sahip çıkan, emek veren, her seçimde partisi için mücadele edenler de bugün burada benim yanımdadır. Partililer buradadır, hainler oradadır."

"O KAPININ SAHİBİ AKP'DİR"

Yaşanan krizin arkasında daha büyük bir siyasi plan olduğunu ileri süren Yıldız, konuşmasında hedef aldığı isimleri şu sözlerle tanımladı:

"Bizim hiç kimseyle bireysel şahsi bir derdimiz yoktur. Bizden içerideki 10 kişinin neden hapislerde yattığını da biliyoruz. Ne işler yaptığını da biliyoruz. Ama onlarla bireysel olarak muhatap olmayacağız. Zira bizim derdimiz kapının bekleyenleriyle de değil. O kapının kendisiyledir. O kapıyı, o kapının sahibi AKP'dir. O sokağın sahibi bugün Hızır Paşa rolünü üstlenen, genel merkezde oturan Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezine atanmış genel müdür ve amirlerinin Malatya'daki piyonlarıdır. Sadece daha bir yükseklikte ihanet etsinler diye Genel Müdürlük tarafından göreve atandılar."

"LİDERİMİZ ÖZGÜR ÖZEL’E İNANIYORUZ"

Konuşmasının son bölümünde "butlancılar" olarak nitelendirdiği yapının hedeflerine dikkat çeken eski İl Başkanı Barış Yıldız, mevcut Genel Başkan Özgür Özel'e olan bağlılığını ilan ederek sözlerini şöyle tamamladı:

"Biliniz ki bizler resmi göreve butlancılar tarafından görevden alındıktan beri ne ben ne de il yöneticisi arkadaşlarım 1. kata hiç çıkmadık. Demokratik hakkımız olan protestoları sürdürdük. Gece yarısı bir ihtiyatla oynayarak, hala, umarsızca, hala, futursuzca bu partiye zarar veren insanları lanetliyorum, kınıyorum. Bilsinler ki butlancılar AKP'ye hizmet etmektedirler. Bilsinler ki bugün orada olanların tek derdi Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kez daha cumhurbaşkanı yapmak. Bizler ne pahasına olursa olsun buna engel olacağız. Bugün olduğu gibi bugün de genel başkanımız, liderimiz Özgür Özel'e inanıyoruz. Onunla birlikteyiz. O nereye giderse hepimiz oraya yürüyeceğiz.